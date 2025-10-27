Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli

Habertürk
        ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sınırsız menzilli Burevestnik füzesinin testlerinin tamamlandığını bildirmesine yanıt verdi. Trump, "Putin'in füzeleri test etmek yerine dördüncü yılındaki savaşı bitirmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:15
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze test etmek yerine Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi ve ABD'nin Rusya kıyılarında konuşlandırılmış bir nükleer denizaltısı olduğunu vurguladı.

        Rus lider Putin, dün Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını belirterek, bunun dünyada eşi benzeri olmayan bir silah olduğunu söylemişti.

        Bu konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, ABD'nin Rusya kıyılarında bir nükleer denizaltısı olduğu için bu kadar uzağa uçmasına gerek olmadığını söyledi.

        Trump açıklamasında, "Dünyanın en büyüğü olan nükleer bir denizaltımız olduğunu biliyorlar, kıyılarının hemen açıklarında, yani uzağa gitmesi gerekmiyor" dedi.

        Trump ayrıca, "Putin'in füzeleri test etmek yerine dördüncü yılındaki savaşı bitirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        "DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

        Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin test edilmesiyle ilgili olarak savunma sanayi ve savunma bakanlığı yetkililerinden dün bilgi aldığını dile getirmişti.

        Putin, "Bu (silah), dünyada eşi benzeri olmayan, benzersiz bir ürün." demişti.

        Söz konusu silahın testlerinin tamamlandığını söyleyen Putin, temel hedeflere ulaşıldığını ve füzenin orduda devreye sokulması için gereken düzenlemelerin yapılacağını anlatmıştı.

