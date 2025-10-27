Karabük'te yürek yakan kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı’nda mevkiinde meydana geldi.

E.B. idaresindeki kamyonet ile Hilal Kahreman (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETİYLE SÜRÜKLENDİ

DHA'daki habere göre kazanın ardından savrulan motosiklet devrilirken sürücü de sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Hilal Kahreman’ın ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BU YIL MEZUN OLMUŞTU

AA'daki habere göre Kahreman’ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

Hilal Kahreman'ın ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İHA'daki habere göre genç kız için Şirinevler Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahreman'ın naaşı, 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.