        Hilal Kahreman 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Hilal Kahreman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:46
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Karabük'te yürek yakan kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı’nda mevkiinde meydana geldi.

        E.B. idaresindeki kamyonet ile Hilal Kahreman (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        MOTOSİKLETİYLE SÜRÜKLENDİ

        DHA'daki habere göre kazanın ardından savrulan motosiklet devrilirken sürücü de sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Hilal Kahreman’ın ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BU YIL MEZUN OLMUŞTU

        AA'daki habere göre Kahreman’ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

        Hilal Kahreman'ın ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        İHA'daki habere göre genç kız için Şirinevler Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahreman'ın naaşı, 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Genç kızın cenaze töreninde ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene Kahreman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
