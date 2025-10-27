Habertürk
        Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu

        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 07:34 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:50
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        İstanbul'da, Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı araç durduruldu.

        POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        AA'da yer alan habere göre yapılan testte 1.15 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        EHLİYETİNE EL KONULDU

        Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

        ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

        #Melih Mahmutoğlu
        #Son dakika haberler
