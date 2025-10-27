15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Cumartesi gecesi ailesi hastaneye çağrılan Ürek'in son durumuyla ilgili dün hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti. Hastaneye giden ailesi ve meslektaşları, Fatih Ürek için dua istemişti.

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek ilginç bir iddiada bulundu.

Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile aralarında olan bir espri yaptığını ve sonrasında şarkıcının kendisine göz kırptığını ileri sürdü. Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle; "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."