        Fatih Ürek'in son durumunu paylaştı: Bana göz kırptı - Magazin haberleri

        Fatih Ürek'in son durumunu paylaştı

        Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi hastanede devam eden Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasına girdiğini ve yaptığı bir esprinin ardından şarkıcının kendisine göz kırptığını söyledi

        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:37
        15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Cumartesi gecesi ailesi hastaneye çağrılan Ürek'in son durumuyla ilgili dün hastaneden yazılı bir açıklama yapılmış ve durumunun kritik olduğu söylenmişti. Hastaneye giden ailesi ve meslektaşları, Fatih Ürek için dua istemişti.

        "Durumu kritik seyrediyor"
        "Durumu kritik seyrediyor"

        Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, dün yoğun bakım odasına girdiğini söyleyerek ilginç bir iddiada bulundu.

        Nalan Aksoy, Fatih Ürek ile aralarında olan bir espri yaptığını ve sonrasında şarkıcının kendisine göz kırptığını ileri sürdü. Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle; "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."

        Menajeri Mert Siliv'den edinilen bilgiye göre; Fatih Ürek'in sağlık durumu, stabil ve yoğun bakım ünitesine kimse alınmıyor. Nalan Aksoy'un yoğun bakım ünitesine nasıl girdiği merak konusu oldu

        #fatih ürek
        #Nalan Aksoy
