        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kristjan Asllani İstanbul'a geldi! 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:15
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kristjan Asllani İstabul'a geldi. 23 yaşındaki Arnavut orta saha sağlık kontrolünden geçecek.

        Sağlık kontrolünün ardından resmi duyurunun yapılaması ve imzanın atılması bekleniyor.

        INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

        TORINO PERFORMANSI

        Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

        Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

