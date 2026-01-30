Habertürk
        İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa'da kura günü! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri kuranın ardından belli olacak. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine dair tüm detaylar...

        Giriş: 30.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:33
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

        2

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

        3

        GALATASARAY'IN KURASI 14.00'TE ÇEKİLECEK

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

        4

        YA ATLETICO YA JUVENTUS

        Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

        5

        Galatasaray, son 16 play-off turundaki ilk maçını 17 veya 18 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 24 veya 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

        6

        DEVLER LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        7

        Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

        8

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

        Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

        Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

        Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

        9

        FENERBAHÇE'NİN KURASI 15.00'TE ÇEKİLECEK

        UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turu kuraları TSİ 15.00'ten itibaren çekilecek.

        10

        Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

        11

        MUHTEMEL RAKİPLER NOTTINGHAM FOREST VE V.PLZEN

        Kanarya'nın play-off turundaki muhtemel rakipleri ise 13. sıradaki Nottingham Forest ile 14. basamaktaki Viktoria Plzen oldu.

        12

        Fenerbahçe, son 16 play-off turundaki ilk maçını 19 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

        13

        AVRUPA LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        14

        AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

        Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

        Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

        Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

        Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

        Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

        Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

        Final: 20 Mayıs

