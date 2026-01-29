Habertürk
Habertürk
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

        29.01.2026 - 16:14
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Mirziyoyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer de eşlik etti.

        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu Mirziyoyev ile Büyük Şeref Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

