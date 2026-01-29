Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.637,82 %1,72
        DOLAR 43,4253 %0,04
        EURO 52,0152 %0,18
        GRAM ALTIN 7.707,22 %2,72
        FAİZ 34,17 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 164,04 %0,97
        BITCOIN 87.761,00 %-1,70
        GBP/TRY 59,9610 %0,00
        EUR/USD 1,1954 %0,00
        BRENT 70,12 %2,51
        ÇEYREK ALTIN 12.601,96 %2,72
        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı - Enerji Haberleri

        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında 2026'nın doğalgazda da yenilenebilir enerjide de rekor yılı olacağını belirtirken, doğalgaz ve elektriğe zam gelip gelmeyeceğine yönelik soruya da yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

        2026'DA PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ STRATEJİ PLANI

        2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, "Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        Üretim kapasitesindeki artış ivmesine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

        DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

        A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün "Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe Şubat ayında zam yok" ifadelerini kullandı.

        2026'nın doğal gazda rekor yılı olacağını belirten Bakan Bayraktar yenilenebilir enerjide de 2026'nın rekor yılı olacağını ifade etti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

        Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor