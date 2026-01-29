Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

2026'DA PETROL VE DOĞALGAZDA YENİ STRATEJİ PLANI

2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini vurgulayan Bayraktar, "Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız. Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün "Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe Şubat ayında zam yok" ifadelerini kullandı.

2026'nın doğal gazda rekor yılı olacağını belirten Bakan Bayraktar yenilenebilir enerjide de 2026'nın rekor yılı olacağını ifade etti.