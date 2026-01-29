İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son maçında Galatasaray, Manchester City deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar lig aşamasını 20. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası da netleşti. Sarı-kırmızılılar yoluna play-off turundan devam edecek. İşte Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta sonunda lig aşaması tamamlandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.
Lig aşamasında oynanan 8 maçın ardından Galatasaray, topladığı 10 puanla tabloyu 20. sırada kapattı. İlk 8 takımın doğrudan son 16 turuna yükseldiği sistemde, temsilcimiz 9 ile 24. sıralar arasındaki takımların yer aldığı play-off potasında kalarak Avrupa yürüyüşünü sürdürdü.
Mevcut sıralamaya göre Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus veya Atletico Madrid olarak belirlendi. Statü gereği 20. sıradaki ekip, 13. ve 14. sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Eşleşme kura çekimi ile belli olacak.