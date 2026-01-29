İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Mevcut sıralamaya göre Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus veya Atletico Madrid olarak belirlendi. Statü gereği 20. sıradaki ekip, 13. ve 14. sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Eşleşme kura çekimi ile belli olacak.