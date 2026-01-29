Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son maçında Galatasaray, Manchester City deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar lig aşamasını 20. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası da netleşti. Sarı-kırmızılılar yoluna play-off turundan devam edecek. İşte Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 01:31 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta sonunda lig aşaması tamamlandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

        2

        Lig aşamasında oynanan 8 maçın ardından Galatasaray, topladığı 10 puanla tabloyu 20. sırada kapattı. İlk 8 takımın doğrudan son 16 turuna yükseldiği sistemde, temsilcimiz 9 ile 24. sıralar arasındaki takımların yer aldığı play-off potasında kalarak Avrupa yürüyüşünü sürdürdü.

        3

        Mevcut sıralamaya göre Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus veya Atletico Madrid olarak belirlendi. Statü gereği 20. sıradaki ekip, 13. ve 14. sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Eşleşme kura çekimi ile belli olacak.

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

        İlk maç 17 ya da 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş maçı ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde