Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmiş oldu. Değişikliğin, sosyal güvenlik kapsamındaki ödemelere ilişkin yeni bir güncelleme niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Düzenlemeyle, dosya bazında 16 bin 881 TL olarak uygulanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye yükseltildi.