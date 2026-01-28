Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik MGK toplantısından Suriye mesajı

        MGK toplantısından Suriye mesajı

        2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen MGK sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye, İran ve Gazze'ye vurgu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:35
        MGK toplantısı sona erdi
        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

        MGK SONRASI 9 MADDELİK BİLDİRİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, MGK sonrası 9 maddelik bildiri yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

        Millî Güvenlik Kurulu, 28 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

        Toplantıda;

        1- DEĞERLENDİRME VE TEDBİRLER

        2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

        2- TERÖRLE MÜCADELEDE BİLGİLENDİRME

        PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

        3- TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        “Terörsüz Türkiye” hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

        4- SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNE DESTEK

        Komşumuz Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

        5- GAZZE ATEŞKES VE İMAR

        Gazze’deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

        6- SOMALİ’YE STRATEJİK DESTEK

        Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye’nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

        7- İRAN’DA İSTİKRARIN ÖNEMİ

        İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran’ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.

        8- KARADENİZ VE UKRAYNA SAVAŞI

        Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz’de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır. Türkiye’nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.

        9- BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR

        Türkiye’nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir.

        #MGK
        #Suriye mesajı
        #haberler
        #Son dakika haberler
