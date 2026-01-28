New York buz kesti: Hudson Nehri kısmen dondu!

Dondurucu soğukların sürmesi nedeniyle evsizlerin barınaklara zorla götürülüp götürülmeyeceği sorulduğunda Mamdani, "Eğer bir New Yorklu kendisi ya da başkaları için tehlike oluşturuyorsa, bu kararın belirleyici unsuru budur. Bu son çaredir" dedi.