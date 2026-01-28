New York buz kesti: Hudson Nehri kısmen dondu!
ABD'de "tarihi" olarak nitelenen ve etkisini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, New York'ta 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. New York'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri kısmen dondu
ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Aşırı soğukların bazı bölgelerde hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.
Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.
New York'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri kısmen dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.
Yetkililer, hafta sonu etkili olan dondurucu soğuklar ve sert kar fırtınası sırasında New York'ta en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, cumartesi gününden bu yana kaydedilen bu ağır tabloyu kamuoyuyla paylaşırken, şehir yönetiminin en kırılgan kesimlere yeterince destek verip vermediği soruları da gündeme geldi.
Ölümlerin kaçının doğrudan aşırı hava koşullarıyla bağlantılı olduğu henüz netlik kazanmadı; ölüm nedenlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
Basın toplantısında konuşan Mamdani, "Soğuk bu kadar ölümcül olduğunda, durumun gereğini yapmalı ve hiçbir ihtimali göz ardı etmemeliyiz" dedi.
Dondurucu soğukların sürmesi nedeniyle evsizlerin barınaklara zorla götürülüp götürülmeyeceği sorulduğunda Mamdani, "Eğer bir New Yorklu kendisi ya da başkaları için tehlike oluşturuyorsa, bu kararın belirleyici unsuru budur. Bu son çaredir" dedi.