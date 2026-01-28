Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!

Samsun'da olay, 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde olan hafif ticari bir aracın içerisinde meydana geldi.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİYDİ

İHA ve AA'daki habere göre evlere temizliğe giden evli ve 3 çocuk annesi Gamze Sagamer (38), bir süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit Marhan (45) ile buluştu.

Vahşice katledilen 45 yaşındaki Ferit Marhan.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESİP SATIRLA VURDU

Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Gamze Sagamer, yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit Marhan'ın boğazını kesip ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu.

Gamze Sagamer, tutuklandı.

CİNAYET ALETLERİYLE POLİSE GİTTİ

Olayın ardından Gamze Sagamer, cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit Marhan'ı boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Koca Dursun Ali Sagamer, cezaevine gönderildi.

ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Gamze, eşi Dursun Ali (38) ve oğlu Aydın Sagamer (23) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan kadın, eşi ve oğlu dün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gamze Sagamer'in oğlu Aydın Sagamer de tutuklandı.

"BİR YILDIR İLİŞKİ YAŞIYORDUK"

Gamze Sagamer, maktulle yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığını, ilişkinin ilk dönemlerinde karşılıklı olduğunu ancak daha sonra maktulün kendisine sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladığını beyan etti.

"OĞLUMU ARACA ALMADI" DEDİ Gamze Sagamer, olay günü annesinin evinde bulunduğunu, maktulün evin önüne gelerek cama taş attığını ve daha önceden "camın önündesin" şeklinde mesajlar gönderdiğini söyledi. Camdan baktığında maktulü alkollü halde araç içerisinde gördüğünü, korktuğu için yanına indiğini ve oğlunu da yanına almak istediğini, ancak maktulün çocuğu araca almadığını ifade etti. "BİZİ REZİL EDECEKSİN" Şehir Hastanesi tarafına gittiklerinde aralarında tartışma çıktığını, bu sırada maktulün kendisini darp ettiğini, çığlık atarak araçtan kaçmaya çalıştığını, maktulün ise "Bizi rezil edeceksin, araca geç, Aydın'ı alacağım" dediğini anlattı. Daha sonra oğlunu arayarak buluşma yerine gittiklerini belirtti. "YA SENİ YA ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİM" Şüpheli, olayda kullanılan bıçak ve satırın maktulden korktuğu için bu aletleri önceden temin ederek çamaşırlarının altına gizlediğini ve araçta ön koltuğun arkasındaki cebe koyduğunu kabul etti. Oğlunu yoldan aldıktan sonra daha önce tartışma yaşadıkları rampaya çıktıklarını, maktulün elinde alkol şişesi ve biber gazı bulunduğunu, "Bugün ya seni ya çocuğunu öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu beyan etti.

BIÇAKLA BOYNUNU KESİP SATIRLA VURDU Araca tekrar bindiklerinde arka koltuğa geçtiğini, maktulün ön koltuktan arkaya uzanarak oğlunun yanında kendisini taciz ettiğini ve öpmeye çalıştığını, kendisini ittiğini, maktulün elindeki şişeyi içmek için kafasına kaldırması üzerine sinirle koltuğun arkasında bulunan bıçağı aldığını söyledi. Maktulü korkutmak amacıyla bıçağı boynuna doğru çektiğini, boğazını kestiğini fark etmediğini, önceki yaşadıklarının etkisiyle satırı da çıkararak eyleme devam ettiğini ifade etti. Bıçak ve satırı saldırıdan önce kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirdiğini de belirtti. OĞLUNUN SALDIRMADIĞINI SÖYLEDİ Gamze Sagamer, oğluna zarar gelmesinden korktuğu için onun önüne geçerek eylemi gerçekleştirdiğini, oğlunun maktule yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını, olay sırasında sadece babasını aradığını söyledi. Dursun Ali'nin olay sırasında yanlarında olmadığını, eylem devam ederken olay yerine geldiğini, kapıyı açmasıyla maktulün yere düştüğünü beyan etti. BIÇAK VE SATIRI OĞLUNA VERMİŞ Daha sonra bıçak ve satırı ceketinin içine koyarak oğluna verdiğini, oğlunun ve Dursun Ali'nin geldikleri araca bindiklerini, kendisinin teslim olması gerektiği söylenerek karakol yakınında bırakıldığını anlattı.