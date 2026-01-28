Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!

        Samsun'da, bir aracın içinde evli ve 4 çocuk babası 45 yaşında Ferit Marhan'ın, evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gamze Sagamer tarafından bıçak ve satırla öldürülmesine yönelik soruşturmada kadınla birlikte aynı yaştaki kocası Dursun Ali Sagamer ve araçta bulunan 23 yaşındaki oğlu Aydın Sagamer tutuklandı. Soruşturmada, anne ile oğlunun ifadesinin çeliştiği görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:27
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Samsun'da olay, 24 Ocak Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde olan hafif ticari bir aracın içerisinde meydana geldi.

        İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİYDİ

        İHA ve AA'daki habere göre evlere temizliğe giden evli ve 3 çocuk annesi Gamze Sagamer (38), bir süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit Marhan (45) ile buluştu.

        Vahşice katledilen 45 yaşındaki Ferit Marhan.
        Vahşice katledilen 45 yaşındaki Ferit Marhan.

        BIÇAKLA BOĞAZINI KESİP SATIRLA VURDU

        Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Gamze Sagamer, yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit Marhan'ın boğazını kesip ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu.

        Gamze Sagamer, tutuklandı.
        Gamze Sagamer, tutuklandı.

        CİNAYET ALETLERİYLE POLİSE GİTTİ

        Olayın ardından Gamze Sagamer, cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit Marhan'ı boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

        Koca Dursun Ali Sagamer, cezaevine gönderildi.
        Koca Dursun Ali Sagamer, cezaevine gönderildi.

        ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Gamze, eşi Dursun Ali (38) ve oğlu Aydın Sagamer (23) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan kadın, eşi ve oğlu dün Samsun Adliyesine sevk edildi.

        Gamze Sagamer'in oğlu Aydın Sagamer de tutuklandı.
        Gamze Sagamer'in oğlu Aydın Sagamer de tutuklandı.

        "BİR YILDIR İLİŞKİ YAŞIYORDUK"

        Gamze Sagamer, maktulle yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığını, ilişkinin ilk dönemlerinde karşılıklı olduğunu ancak daha sonra maktulün kendisine sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladığını beyan etti.

        "OĞLUMU ARACA ALMADI" DEDİ

        Gamze Sagamer, olay günü annesinin evinde bulunduğunu, maktulün evin önüne gelerek cama taş attığını ve daha önceden "camın önündesin" şeklinde mesajlar gönderdiğini söyledi. Camdan baktığında maktulü alkollü halde araç içerisinde gördüğünü, korktuğu için yanına indiğini ve oğlunu da yanına almak istediğini, ancak maktulün çocuğu araca almadığını ifade etti.

        "BİZİ REZİL EDECEKSİN"

        Şehir Hastanesi tarafına gittiklerinde aralarında tartışma çıktığını, bu sırada maktulün kendisini darp ettiğini, çığlık atarak araçtan kaçmaya çalıştığını, maktulün ise "Bizi rezil edeceksin, araca geç, Aydın'ı alacağım" dediğini anlattı. Daha sonra oğlunu arayarak buluşma yerine gittiklerini belirtti.

        "YA SENİ YA ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİM"

        Şüpheli, olayda kullanılan bıçak ve satırın maktulden korktuğu için bu aletleri önceden temin ederek çamaşırlarının altına gizlediğini ve araçta ön koltuğun arkasındaki cebe koyduğunu kabul etti. Oğlunu yoldan aldıktan sonra daha önce tartışma yaşadıkları rampaya çıktıklarını, maktulün elinde alkol şişesi ve biber gazı bulunduğunu, "Bugün ya seni ya çocuğunu öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu beyan etti.

        BIÇAKLA BOYNUNU KESİP SATIRLA VURDU

        Araca tekrar bindiklerinde arka koltuğa geçtiğini, maktulün ön koltuktan arkaya uzanarak oğlunun yanında kendisini taciz ettiğini ve öpmeye çalıştığını, kendisini ittiğini, maktulün elindeki şişeyi içmek için kafasına kaldırması üzerine sinirle koltuğun arkasında bulunan bıçağı aldığını söyledi. Maktulü korkutmak amacıyla bıçağı boynuna doğru çektiğini, boğazını kestiğini fark etmediğini, önceki yaşadıklarının etkisiyle satırı da çıkararak eyleme devam ettiğini ifade etti. Bıçak ve satırı saldırıdan önce kolay ulaşabileceği şekilde yerleştirdiğini de belirtti.

        OĞLUNUN SALDIRMADIĞINI SÖYLEDİ

        Gamze Sagamer, oğluna zarar gelmesinden korktuğu için onun önüne geçerek eylemi gerçekleştirdiğini, oğlunun maktule yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını, olay sırasında sadece babasını aradığını söyledi. Dursun Ali'nin olay sırasında yanlarında olmadığını, eylem devam ederken olay yerine geldiğini, kapıyı açmasıyla maktulün yere düştüğünü beyan etti.

        BIÇAK VE SATIRI OĞLUNA VERMİŞ

        Daha sonra bıçak ve satırı ceketinin içine koyarak oğluna verdiğini, oğlunun ve Dursun Ali'nin geldikleri araca bindiklerini, kendisinin teslim olması gerektiği söylenerek karakol yakınında bırakıldığını anlattı.

        "AYIRMAK İÇİN KOLTUĞUN ÜZERİNE BASMIŞ OLABİLİRİM"

        Aydın Sagamer, olay esnasında kendisinin de araç içinde olduğunu belirterek, "Maktul annemi tehdit etti. Tehditten sonra annem de benim üzerime oturarak maktule bıçakla ve satırla saldırdı. Ben olayın şokuyla olaya dahil olmadım. Benim şoför ön koltuğunda ayak izim tespit edilmiş ise de ben olayı ayırmak amacıyla koltuğun üzerine basmış olabilirim" dedi.

        KOCA: EYLEME İŞTİRAK ETMEDİM

        Dursun Ali Sagamer ise, "Olay günü Aydın beni aradı, arkadan Gamze'nin sesi geliyordu, öldürdüm diyordu. Ben de en başta gidebilecekleri yerleri araştırdım. Kendilerini bulamayınca tekrar Aydın'ı aradım. Nerede olduklarını sordum. Araçla bulundukları yere gittim. Aracın ön kapıyı araladığımda maktulün kanlı durumunu gördüm. Beni kan tuttuğu için kötü oldum. Gamze yolda bekledi, kendisine gelmesi için bağırdık, daha sonra araca bindi. Kendisini karakola götürdüm. Ben eve giderken şok etkisindeydim. Kesinlikle eyleme iştirak etmedim. Suçsuzum" diye konuştu.

        ÜÇÜ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gamze, Dursun Ali ve Aydın Sagamer tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

