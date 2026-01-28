Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı | Dış Haberler

        Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı

        Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar, Minneapolis'te ABD Başkanı Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik devam eden protestolarda, İç Güvenlik Bakanlığının müdahalelerini eleştirdiği sırada bir kişinin spreyli saldırısına uğradı. Saldırının ardından Omar konuşmasına devam ederken, 55 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Omar daha sonra yaptığı açıklamada, "Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 08:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

        Omar, Minneapolis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik devam eden protestolarda, İç Güvenlik Bakanlığının müdahalelerini eleştirdiği sırada bir kişinin spreyli saldırısına uğradı.

        Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin Minneapolis polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğu belirtildi.

        Polis sözcüsünün The Hill'e gönderdiği e-postada, bir kişinin Omar'a bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak, "Temsilci Omar yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar, "İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız." dedi.

        Öte yandan Omar, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

        Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

        Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor