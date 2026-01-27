Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki adam sokak ortasında saldırdığı eşini boynundan vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay; 11.15 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Hayrettin Karataş (37), sokak ortasında eşi Pınar Karataş'a (37) yanında getirdiği silahla saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Saldırıya uğrayan Pınar Karataş boynuna isabet eden silah mermisiyle kanlar içinde yere yığıldı.

300 METRE İLERİDE YAKALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken saldırgan Hayrettin Karataş kaçmak isterken olay yerinden 300 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

7 ÇOCUK SAHİBİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çiftçin boşanma aşamasında olduğu ve 7 çocuk sahibi oldukları öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.