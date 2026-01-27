Habertürk
        Manisa haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

        Manisa'da bir kadın cinayeti meydana geldi. 37 yaşındaki Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki 37 yaşındaki eşi Pınar Karataş'a sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:07
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki adam sokak ortasında saldırdığı eşini boynundan vurarak öldürdü.

        İHA'nın haberine göre olay; 11.15 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Hayrettin Karataş (37), sokak ortasında eşi Pınar Karataş'a (37) yanında getirdiği silahla saldırdı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Saldırıya uğrayan Pınar Karataş boynuna isabet eden silah mermisiyle kanlar içinde yere yığıldı.

        300 METRE İLERİDE YAKALANDI

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken saldırgan Hayrettin Karataş kaçmak isterken olay yerinden 300 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

        7 ÇOCUK SAHİBİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        Çiftçin boşanma aşamasında olduğu ve 7 çocuk sahibi oldukları öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Manisa
