11:50

"GÜRÜLTÜ İSTEMİYORUZ"

Mahkeme başkanı geldi. Yargılama usulüne ilişkin açıklamalar yaparak, “Burada az önceki gibi gürültü istemiyoruz, 400 dosyamız var. Bizim için onlardan bir tanesi sadece hiçbir fark yok. Çağlayan’da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nasıl yargılama yapıyorsak burada da aynı şekilde düzenimiz. Kalabalık olduğu için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Onun haricinde CMK’ya aykırı hiçbir şey yok. Heyet olarak öncelikli amacımız sağlıklı yargılama yapabilmek. Bunun için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Buradaki tarafların mağdurların, sanıkların, avukatların kanundan kaynaklanan hakları var. Kurallara uyulmazsa, duruşma disiplini bozulursa özellikle izleyiciler yönünden az önceki gibi davranışlar sergilenirse izleyicisiz devam ederiz. Lütfen herkes bu tarz davranışlardan kaçınsın. Ses ve görüntü kaydı almak yasak. Böyle bir davranışta bulunan kişi suç işlemiş sayılır” dedi.

DURUŞMALAR HAFTANIN 5 GÜNÜ YAPILACAK

Duruşmalar haftanın 5 günü yapılacak diyen mahkeme başkanı, “İşleyişe göre bunlar mutlak değil, ancak bazı günler ara verebiliriz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ TUTUKLU SANIKLAR”

Savunmalarda önceliğimiz tutuklu sanıklarda diyen mahkeme başkanı, “Biz savunmaları kurum bazlı almanın daha doğru olacağına karar verdik. Avukatlar için de daha işlevsel olur, işleri olanlar dışarıda işlerini halledebilir, savunma sırası geldiğinde de gelebilirler. Bu yüzden kurum bazlı sıralamayla alacağız. Sıralamaları dışarıya astık görmüşsünüzdür. Avukatlara tüm sanıkların savunmaları bittikten sonra söz vereceğiz” dedi.