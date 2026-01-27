Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı

        İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 27.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ davası başladı.

        Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 34'ü tutuklu 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülüyor.

        DURUŞMA ÖNCESİ

        Duruşmaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Ayrıca, CHP’li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı.

        “KAÇMADIM, BURADAYIM”

        Aziz İhsan Aktaş, duruşma öncesinde salona girerken konuştu. Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için söyleyeceklerimi yine söyleyeceğim. Kaçmadım, buradayım. Poz vermeye gelmedim, çok doğal bir şekilde duruyorum.” dedi.

        GÜVENLİK ARAMASI

        Duruşma başlamadan önce jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde güvenlik amacıyla arama yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren güvenlik taramasının ardından duruşmaya gelenler kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı.

        SANIKLAR SALONDA

        Belediye başkanlarının da arasında olduğu tutuklu sanıklar salona alınmaya başlandı. Belediye başkanları salonda sloganlarla karşılandı. Başkanlar, salona alınırken slogan atan izleyicileri selamladı. Bu sırada jandarma salonda sessizlik uyarısı yaptı. Sloganlar kesildi. Salona giren her belediye başkanının isimleri söylenerek slogan atılırken Zeydan Karalar için ayrıca “Zeydan Adana gibi başkan” sloganları yükseldi.

        "GÜRÜLTÜ İSTEMİYORUZ"

        Mahkeme başkanı geldi. Yargılama usulüne ilişkin açıklamalar yaparak, “Burada az önceki gibi gürültü istemiyoruz, 400 dosyamız var. Bizim için onlardan bir tanesi sadece hiçbir fark yok. Çağlayan’da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nasıl yargılama yapıyorsak burada da aynı şekilde düzenimiz. Kalabalık olduğu için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Onun haricinde CMK’ya aykırı hiçbir şey yok. Heyet olarak öncelikli amacımız sağlıklı yargılama yapabilmek. Bunun için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Buradaki tarafların mağdurların, sanıkların, avukatların kanundan kaynaklanan hakları var. Kurallara uyulmazsa, duruşma disiplini bozulursa özellikle izleyiciler yönünden az önceki gibi davranışlar sergilenirse izleyicisiz devam ederiz. Lütfen herkes bu tarz davranışlardan kaçınsın. Ses ve görüntü kaydı almak yasak. Böyle bir davranışta bulunan kişi suç işlemiş sayılır” dedi.

        DURUŞMALAR HAFTANIN 5 GÜNÜ YAPILACAK

        Duruşmalar haftanın 5 günü yapılacak diyen mahkeme başkanı, “İşleyişe göre bunlar mutlak değil, ancak bazı günler ara verebiliriz” dedi.

        “ÖNCELİĞİMİZ TUTUKLU SANIKLAR”

        Savunmalarda önceliğimiz tutuklu sanıklarda diyen mahkeme başkanı, “Biz savunmaları kurum bazlı almanın daha doğru olacağına karar verdik. Avukatlar için de daha işlevsel olur, işleri olanlar dışarıda işlerini halledebilir, savunma sırası geldiğinde de gelebilirler. Bu yüzden kurum bazlı sıralamayla alacağız. Sıralamaları dışarıya astık görmüşsünüzdür. Avukatlara tüm sanıkların savunmaları bittikten sonra söz vereceğiz” dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Suriye'de Kürtler, terör vesayetinden kurtulmalı." diyen Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığımızda Suriye Cumhurbaşkanı sayın Şara tarafından yayınlanan, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kimliklerini, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı