Terör örgütü YPG, Suriye'nin Fırat kıyısındaki beldenin altına kilometrelerce tünel kazdı

Elektrik sistemi kurulu tünel ağından ilerledikçe bir ev gibi döşenmiş bir bölüme ulaşılıyor. "Operasyon odası" olarak kullanıldığını belirtilen bu bölümün içerisinde mutfak, banyo, koğuş gibi bölümler olarak ayrıldığı görülüyor. Terör örgütü YPG'nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hala burada bekliyor. Tüneldeki koğuşlardan birinde terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi görülüyor.