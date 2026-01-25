İzmir'in Buca ilçesinde evinde asılı bulunan Dilan Geyik’in (18) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından Geyik'i erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün (27) öldürdüğünü belirledi. Bingöl'ün, Dilan Geyik'i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığı, intihar notunu da kendisinin yazdığı tespit edildi. Tutuklanan Mustafa Bingöl, cezaevinde intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay; 12 Aralık 2025'te saat 11.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesindeki bir evde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik'i holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik'in öldüğü belirlendi. Dilan Geyik'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı uzman ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile ip ile bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Dilan Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan deliller, muhafaza altına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Toplanan deliller detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibe teslim edildi.

ŞÜPHELİNİN HAREKETLERİ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmalarında; 40'ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü izlendi. Şüpheli Mustafa Bingöl'ün ve aracının hareketleri incelendi.

SÖYLEDİKLERİ VE YAPTIKLARI FARKLI ÇIKTI

Bingöl'ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine ifadesinde olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkanında olmadığı, o saatlerde binanın içinde yaklaşık 1 saat bulunduğu tespit edildi. Mustafa Bingöl, 20 Aralık'ta gözaltına alındı.

İNTİHAR MEKTUBUNU KENDİ YAZMIŞ

Ayrıca İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Geyik'in intiharından önce bıraktığı değerlendirilen intihar notunun da Bingöl tarafından yazıldığını belirledi.