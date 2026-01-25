Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Vahşette şüpheliler yakalandı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Vahşette şüpheliler yakalandı!

        İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı. İki zanlının parçalanmış cesedi valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Soruşturmada 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Vahşeti itiraf eden katil zanlısının ifadesinde, "Sevgilimdi tartıştık, önce bıçaklayarak öldürdüm sonra da parçalara ayırıp çöpe attık" dediği öğrenildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 25.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:31
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        37 yaşındaki Durdona Khakimova Türkiye’de av malzemeleri dükkanı işletiyordu. Dün akşam Şişli’de gövdesi bir yerde başı başka yerde bulundu. Sırtından bıçaklanmıştı 4 kere, belli ki bu bıçak darbelerinden sonra öldüğü düşüncesiyle kafası ve bacaklarını gövdesinden ayırdılar.

        Durdona’nın bedenini konteynerde bir hurdacı buldu. Karakola giderek durumu anlatan hurdacı ifadesinde “ceset sıcaktı” dedi. Yani korkunç vahşet olalı çok olmamıştı.

        “İKİ ADAM VALİZLE KONTEYNERİN ÖNÜNDE BEKLİYORDU”

        Polis araştırmasında bir görgü tanığı, annesini ziyarete gittiği sokakta gözüne elinde valiz olan iki erkeğin konteyner önünde beklemesi takıldı. “Tekrar görürsem teşhis ederim” dedi.

        ÖLDÜRENLER ÖZBEKİSTANLI ÇIKTI

        Cinayet şüphelileri kamera kayıtlarından tespit edildi. Biri 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov, diğeri 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev, bir diğeri ise 58 yaşındaki Ekrem K. idi.

        İki Özbek katil kadını vahşice katlettikten sonra bedenini Şişli’deki çöp konteynerine atıp İstanbul Havalimanı’na gitti. Amaçları Gürcistan’a kaçmaktı.

        CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

        Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ifadesinde; öldürdüğü Durdona ile sevgili olduklarını söyledi. Tartıştıkları için Durdona’yı bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesetten kurtulabilmek için parçalara ayırdıklarını anlattı.

        BEDENİNİ PARÇALARA AYIRIP POŞETLEDİLER

        Durdona’nın parçalarına ayırdıkları bedenini ayrı ayrı poşetleyip, bir bavul içerisine koyduklarını söyledi.

        Ardından, ticari taksi ile Şişli’ye gidip katlettikleri kadının gövdesi ve parçalarını farklı konteynerlere attıklarını anlattı.

        Fotoğraflar: DHA

        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku Haberi Görüntüle
        #Son dakika haberler
