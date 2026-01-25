37 yaşındaki Durdona Khakimova Türkiye’de av malzemeleri dükkanı işletiyordu. Dün akşam Şişli’de gövdesi bir yerde başı başka yerde bulundu. Sırtından bıçaklanmıştı 4 kere, belli ki bu bıçak darbelerinden sonra öldüğü düşüncesiyle kafası ve bacaklarını gövdesinden ayırdılar.

Durdona’nın bedenini konteynerde bir hurdacı buldu. Karakola giderek durumu anlatan hurdacı ifadesinde “ceset sıcaktı” dedi. Yani korkunç vahşet olalı çok olmamıştı.

“İKİ ADAM VALİZLE KONTEYNERİN ÖNÜNDE BEKLİYORDU”

Polis araştırmasında bir görgü tanığı, annesini ziyarete gittiği sokakta gözüne elinde valiz olan iki erkeğin konteyner önünde beklemesi takıldı. “Tekrar görürsem teşhis ederim” dedi.

ÖLDÜRENLER ÖZBEKİSTANLI ÇIKTI

Cinayet şüphelileri kamera kayıtlarından tespit edildi. Biri 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov, diğeri 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev, bir diğeri ise 58 yaşındaki Ekrem K. idi.

İki Özbek katil kadını vahşice katlettikten sonra bedenini Şişli’deki çöp konteynerine atıp İstanbul Havalimanı’na gitti. Amaçları Gürcistan’a kaçmaktı.

CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ifadesinde; öldürdüğü Durdona ile sevgili olduklarını söyledi. Tartıştıkları için Durdona’yı bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesetten kurtulabilmek için parçalara ayırdıklarını anlattı.