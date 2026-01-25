Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu: Nvidia ve AMD ekran kartlarında zam dalgası başlıyor

Yapay zekanın son iki yıldaki inanılmaz yükselişi, teknoloji dünyasını dönüştürürken küresel tedarik zincirlerini de derinden sarstı. OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft gibi devler, büyük dil modellerini ve yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için devasa miktarda yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve RAM talep ederek, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin üretim kapasitesini neredeyse tamamen ele geçirdi. Bu durum 2025 sonunda başlayan RAM krizini tetikledi!

Standart DDR5 modülleri bile kıtlaşırken bilgisayar ve dizüstü fiyatları lüks seviyelerine çıktı. Önceki haberimizde detaylandırdığımız bu krizin yeni safhası şimdi grafik kartlarına sıçradı. DDR6 ve GDDR7 RAM modüllerindeki fiyat patlaması, Nvidia ve AMD’nin toptan fiyatlarını artırdı; bu da AIB (add-in-board) üreticilerini perakende zam yapmaya zorluyor. Yapay zekanın vaat ettiği inovasyon, ironik bir şekilde bireysel kullanıcıların teknolojiye erişimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

GPU FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Çin Times ve sektör kaynaklarının son raporlarına göre, Tayvanlı grafik kartı devleri Nvidia RTX 50 serisi ve AMD RX 9000 serisi modellerde fiyat revizyonlarına başladı. MSI, RTX 50 serisi için ikinci tur zam duyurusunu yaptı. Asus ve Gigabyte’ın da Ocak 2026 sonuna kadar yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Sektör analistleri bu süreci, “AMD ve Nvidia grafik kartları için fiyat artış döngüsünün başlangıcı” olarak tanımlıyor. 2026’nın ilk yarısında birden fazla zam dalgası öngörülüyor.