Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu: Nvidia ve AMD ekran kartlarında zam dalgası başlıyor
Yapay zekanın patlayan bellek ihtiyacı, RAM krizini tetikledikten sonra şimdi grafik kartı pazarını da sarsıyor. Nvidia RTX 50 serisi ve AMD RX 9000 serisi modellerde yüzde 10 ila 20 arasında fiyat artışı bekleniyor. Tayvanlı büyük üreticiler MSI, Asus ve Gigabyte'ın RAM maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle sessiz zamlara başladığı belirtiliyor. Çin kaynaklı raporlar, bu artışların "fiyat revizyon döngüsünün başlangıcı" olabileceğini vurguluyor. Nvidia düşük RAM'li modelleri (RTX 5060, 5060 Ti gibi) önceliklendirirken, yüksek kapasiteli üst seviye kartlar (RTX 5080, 5090) raflarda azalabilir ve fiyatları daha da yükselebilir. Önceki haberimizde ele aldığımız AI kaynaklı RAM kıtlığının devamı niteliğindeki bu gelişme, oyun bilgisayarı ve içerik üreticisi sistemlerini alan tüketicileri doğrudan etkiliyor.
Yapay zekanın son iki yıldaki inanılmaz yükselişi, teknoloji dünyasını dönüştürürken küresel tedarik zincirlerini de derinden sarstı. OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft gibi devler, büyük dil modellerini ve yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için devasa miktarda yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve RAM talep ederek, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin üretim kapasitesini neredeyse tamamen ele geçirdi. Bu durum 2025 sonunda başlayan RAM krizini tetikledi!
Standart DDR5 modülleri bile kıtlaşırken bilgisayar ve dizüstü fiyatları lüks seviyelerine çıktı. Önceki haberimizde detaylandırdığımız bu krizin yeni safhası şimdi grafik kartlarına sıçradı. DDR6 ve GDDR7 RAM modüllerindeki fiyat patlaması, Nvidia ve AMD’nin toptan fiyatlarını artırdı; bu da AIB (add-in-board) üreticilerini perakende zam yapmaya zorluyor. Yapay zekanın vaat ettiği inovasyon, ironik bir şekilde bireysel kullanıcıların teknolojiye erişimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
GPU FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE
Çin Times ve sektör kaynaklarının son raporlarına göre, Tayvanlı grafik kartı devleri Nvidia RTX 50 serisi ve AMD RX 9000 serisi modellerde fiyat revizyonlarına başladı. MSI, RTX 50 serisi için ikinci tur zam duyurusunu yaptı. Asus ve Gigabyte’ın da Ocak 2026 sonuna kadar yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Sektör analistleri bu süreci, “AMD ve Nvidia grafik kartları için fiyat artış döngüsünün başlangıcı” olarak tanımlıyor. 2026’nın ilk yarısında birden fazla zam dalgası öngörülüyor.
RAM MALİYETLERİ BASKIYI ARTIRIYOR
Grafik kartlarının kalbi olan GDDR6X, GDDR7 ve yeni nesil DDR6 VRAM’li (Video RAM) modüllerinin fiyatları, AI talebi nedeniyle hızla yükseliyor. Bu maliyet artışı Nvidia ve AMD’yi toptan satış fiyatlarını %10-15 oranında artırmaya itti. AIB üreticileri (MSI, Asus, Gigabyte, Zotac vb.) bu ek yükü ya kendileri üstlenecek ya da tüketiciye yansıtacak.
Genellikle resmi basın bülteniyle duyurulmayan bu zamlar, perakende sitelerinde şu şekilde kendini gösteriyor:
AMD VE NVIDIA MODELLERİNDE ZAM ORANLARI
Raporlara göre, AMD RX 9000 serisi kartların Avrupa ve Çin pazarlarında fiyatları %10-18 arasında yükselirken, Nvidia RTX 50 serisinde, özellikle 16 GB ve üzeri VRAM (Video RAM) kapasiteli modellerde %15-20’ye varan revizyonlar yaşanıyor. Bazı kaynaklar, AMD’nin her ek 8 GB VRAM (Video RAM) için yaklaşık 10-15 dolarlık zam uyguladığını, Nvidia’nın da benzer bir politika izlediğini belirtiyor. Bu artışlar doğrudan AI şirketlerinin RAM talebinin üretim zincirini sıkıştırmasından kaynaklanıyor.
NVIDIA’NIN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ
Nvidia, kriz karşısında dikkat çekici bir yol izliyor. Şirket, ticari getirisi en yüksek ve üretimi nispeten ucuz olan modelleri –özellikle 8 GB VRAM (Video RAM) kapasiteli RTX 5060 ve RTX 5060 Ti gibi kartları– önceliklendiriyor. Bu modeller daha kolay satılıyor, stok sorunu yaşamıyor ve zam dalgasından görece az etkileniyor. Buna karşın RTX 5080, RTX 5090 gibi yüksek VRAM’li (Video RAM) amiral gemisi modeller raflarda giderek seyrekleşebilir. Bu kartlar piyasadan tamamen kalkmasa da, önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla sunulacak. Bazı sızıntılar, RTX 5090’ın 2026 sonuna doğru 4500-5000 dolar bandına ulaşabileceğini öne sürüyor. Üretici ortaklar henüz popüler modeller için net bir strateji açıklamasa da, maliyet baskısının artarak devam edeceği kesin görünüyor.