Türkiye'de nezaket, İskandinavya'da hakaret: Ülkeden ülkeye "Hesabı kim öder?" sorusunun cevabı bakın nasıl değişiyor!
eyifli bir yemeğin ardından masaya o küçük deri kapaklı defter veya adisyon geldiğinde yaşanan o kısa süreli sessizliği hepimiz biliriz. Kimi toplumlarda bu an büyük bir cüzdan savaşına dönüşürken, kimilerinde ise sessiz bir anlaşmayla herkes kendi payına düşeni hesaplar. Sosyologlara göre bu davranış biçimi, sadece parayla ilgili değil; nezaket, güç dengesi ve toplumsal ilişkilerle doğrudan bağlantılı derin anlamlar taşıyor. Peki, dünyanın farklı köşelerinde bu yazısız kurallar nasıl isliyor?
Bir restoranda veya kafede hesabı kimin ödeyeceği konusu, kültürden kültüre şaşırtıcı farklılıklar gösteren sosyal bir sınav gibidir. Türkiye'de hesabı ödememek için direnmek ayıp sayılırken, İskandinav ülkelerinde bir başkasının hesabını ödemeye kalkmak karşı tarafı rencide edebilir. İşte ülkelerin hesap ödeme ritüellerinin detayları!
TÜRKİYE: ISRAR NEZAKET GÖSTERGESİDİR
Türkiye'de bir restoranda hesap ödeme anı, adeta bir tiyatro sahnesi gibidir ve bu sahnenin başrolünde "misafirperverlik" vardır. Hesap masaya geldiğinde yaşanan tatlı tartışmalar, birbirinin elini tutarak cüzdanını çıkarmasına engel olmalar, samimiyetin en belirgin göstergesi kabul edilir.
Özellikle yemeğe davet eden kişinin hesabı ödemesi, yazılı olmayan en kesin kuraldır. Hesabın "Alman usulü" paylaşılması ise ancak çok yakın arkadaş gruplarında veya öğrenci çevrelerinde, samimiyetin getirdiği bir rahatlıkla mümkündür. Aksi takdirde, hesabı bölüşmeyi teklif etmek mesafeli bir tavır olarak algılanabilir.
GÜNEY AVRUPA: DAVET EDEN ÖDER
Akdeniz kültürünün sıcaklığını taşıyan İtalya ve İspanya gibi ülkelerde, hesap konusundaki kafa karışıklığına pek yer yoktur. Kural oldukça basittir: Yemeği kim teklif ettiyse, hesabı o öder.
Türkiye'deki gibi uzun süren "Ben ödeyeceğim" tartışmaları bu coğrafyada pek hoş karşılanmaz. Eğer bir davet söz konusuysa, davet sahibi cüzdanına davranır ve konu kapanır. Hesabın paylaşılması elbette mümkündür ancak bu durum genellikle yemeğe oturmadan önce konuşulur veya çok samimi arkadaş grupları arasında kendiliğinden gelişir.
FRANSA: PAYLAŞMAK NORMALDİR
Fransızlar, yeme içme kültürüne verdikleri önem kadar, hesap ödeme konusundaki pratik yaklaşımlarıyla da bilinirler. Fransa'da "chacun paie sa part" yani herkesin kendi yediğini ödemesi son derece yaygın bir davranıştır.
Bu durum bizdeki gibi bir samimiyetsizlik veya cimrilik olarak değil, tam tersine bir eşitlik ve saygı göstergesi olarak yorumlanır. Özellikle arkadaş buluşmalarında hesabı kuruşu kuruşuna bölmek veya herkesin kendi siparişini ödemesi olağandır.
İSKANDİNAV ÜLKELERİ: EŞİTLİK ÖNCELİKLİDİR
Kuzeyin soğuk ama eşitlikçi ülkeleri İsveç ve Danimarka'da, hesap paylaşımı toplumsal yaşamın en doğal parçasıdır. Burada birinin çıkıp tüm hesabı ödemeye kalkması, büyük bir cömertlikten ziyade karşı tarafı rahatsız eden bir davranış olarak algılanabilir.
Çünkü İskandinav kültüründe bireysel bağımsızlık kutsaldır ve bir başkasının sizin yerinize ödeme yapması, sizi ona karşı "borçlu" veya "muhtaç" durumuna düşürebilir. Bu nedenle kadın-erkek ilişkilerinde veya arkadaş gruplarında hesap genellikle eşit olarak bölünür.
ABD: DURUMA GÖRE DEĞİŞİR
Amerika Birleşik Devletleri'nde hesap ödeme kuralları, içinde bulunulan duruma ve bağlama göre esneklik gösterir. Buradaki anahtar kelime "pragmatizm"dir. Günlük arkadaş buluşmalarında genellikle herkes kendi payını öder ve bu durum teknolojik uygulamalarla saniyeler içinde halledilir.
ASYA’NIN BAZI BÖLGELERİ: ÖDEMEK STATÜ GÖSTERGESİDİR
Çin ve Güney Kore gibi hiyerarşinin ve yaşın büyük önem taşıdığı Asya toplumlarında, hesap ödemek basit bir finansal işlemden çok daha fazlasıdır. Hesabı üstlenmek, bir güç, sorumluluk ve statü göstergesidir. Genellikle masadaki en yaşlı kişinin veya statüsü en yüksek olanın hesabı ödemesi beklenir.
Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi burada da hesabı ödemek için yapılan ısrarlı mücadeleler görülür ancak buradaki motivasyon sadece nezaket değil, aynı zamanda toplumsal konumun tasdik edilmesidir. Gençlerin yaşlılara hesap ödetmesi, saygısızlık olarak kabul edilebilir.