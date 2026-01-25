Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: Görüşmeler sona erdi! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması: Görüşmeler sona erdi!

        İtalya ekibi Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transfer süreci hakkında konuştu. Chiellini, "Bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:46 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

        2

        Ligde Napoli ile oynadıkları maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Chiellini, "Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        3

        41 yaşındaki İtalyan futbol adamı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı." değerlendirmesinde bulundu.

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?