        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonluyla birlikte sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Asprilla'ya mevcut sezon için 1.2 milyon euro net ücret ödeyecek.

        Giriş: 25.01.2026 - 19:03 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:13
        Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        İşte sözleşmenin detaylarının yer aldığı o açıklama:

        Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

        Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

