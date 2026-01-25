Habertürk
Habertürk
        Küçük çocuğun feci ölümü! Kızakla kayarken otobüs çarptı!

        Küçük çocuğun feci ölümü! Kızakla kayarken otobüs çarptı!

        Hakkari'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda kızakla kayarken halk otobüsünün altında kalan 11 yaşındaki Lezgin Erdal hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:21
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Hakkari'de kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Lezgin Erdal (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ACI HABER GELDİ

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

