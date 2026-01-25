Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye devlet televizyonu: Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi öldürdü | Dış Haberler

        Suriye devlet televizyonu: Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi öldürdü

        Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye devlet televizyonu: YPG ateşkesi ihlal etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

        YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı! Haberi Görüntüle

        Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

        Suriye ordusu iki insani koridor açtı
        Suriye ordusu iki insani koridor açtı

        Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

        Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

        ADIM ADIM SURİYE'DE YAŞANANLAR

        Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

        Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

        YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

        Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. 24 Ocak saat 23.00 itibariyle ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilan'ı boğup, intihar gibi göstermeye çalışmış

        İZMİR'in Buca ilçesinde evinde asılı bulunan Dilan Geyik'in (18) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından Geyik'i erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) öldürdüğünü belirledi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!