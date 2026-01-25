Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı | Dış Haberler

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı | Dış Haberler

Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:05 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL