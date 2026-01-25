New York'ta kar fırtınası paniği: Market rafları boş kaldı!

New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınası öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.



İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.