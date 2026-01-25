Habertürk
        New York'ta kar fırtınası paniği: Market rafları boş kaldı!

        ABD'nin New York şehrinde bu hafta sonu ülkeyi etkisi altına alması beklenen kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi yoğun şekilde alışveriş yapan müşteriler market raflarını boş bıraktı.

        Giriş: 25.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:02
        ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini açıkladı.

        ABD'nin çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşları, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

        New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

        Ülkede, 10'dan fazla eyalette söz konusu hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi, okullar da tatil edildi.

        New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınası öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.

        İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

