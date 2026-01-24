Habertürk
        Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 19. haftada konuk olduğu son sıradaki Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan golleri Gabriel Sara (2) ve Osimhen kaydetti. Ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alan Cimbom, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

        Giriş: 24.01.2026 - 18:56 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:12
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu son sıradaki Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin henüz 31. saniyesinde Gabriel Sara ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 27. dakikada Barış Kalaycı'nın golüne engel olamadı ve soyunma odasın 1-1 eşitlikle gidildi.

        Gabriel Sara'nın 31. saniyedeki gol vuruşu
        Gabriel Sara'nın 31. saniyedeki gol vuruşu

        SARA 31. SANİYEDE GOLÜ ATTI!

        İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Cimbom'da Gabriel Sara bir kez daha sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız, 51. dakikada kaydettiği şık kafa golüye takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

        55'te bu kez Osimhen fileleri havalandırdı ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı: 1-3.

        Kalan bölümde başka gol olmayınca Aslan üç puanı 3 golle aldı.

        YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

        Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Ligde bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Cimbom, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.

        F.BAHÇE İLE PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 4'E ÇIKTI

        Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe ile aradaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

        Üst üste 3. mağlubiyetini alan ve ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan son sıradaki Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 64 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Traore (Dk. 64 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 77 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 85 Tarık Buğra Kalpaklı), Serginho (Dk. 64 Tiago Çukur)

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 70 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 46 Lemina), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Dk. 64 Eren Elmalı), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 79 Kaan Ayhan)

        Goller: Dk. 1 ve Dk. 51 Sara, Dk. 55 Osimhen (Galatasaray), Dk. 27 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Jakobs, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

