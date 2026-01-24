Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Gölette çok sayıda balığın telef olması, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı.Edinilen bilgilere göre, gölet yüzeyinde ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve... Daha Fazla Göster

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Gölette çok sayıda balığın telef olması, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı.Edinilen bilgilere göre, gölet yüzeyinde ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölette incelemelerde bulunarak sudan numune aldı. Alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği öğrenildi. (İHA) Daha Az Göster