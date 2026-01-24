Habertürk
        Hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı İstanbulda bazanın altında yakalandı | Son dakika haberleri

        Hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı İstanbulda bazanın altında yakalandı

        Bursa'da üç evden hırsızlık yaptığı iddia edilen, 107 suç kaydı bulunan D.A., İstanbul Başakşehir'de düzenlenen baskında bazanın altında yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:58
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bursada 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, İstanbulda bazanın altında yakalandı.

        Bursanın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ikamette hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, ikametlere ait çelik kapıların kart veya sert plastik malzeme kullanılarak açıldığı ve olayın şüphelisinin 107 suç kaydı bulunan D.A. olduğu belirlendi.

        D.Anın İstanbulun Başakşehir ilçesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak 2 farklı adrese baskın yapıldı.

        Bir evdeki aramalarda D.A, bazanın altında saklanırken yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen D.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        FOTOLAR: İHA

