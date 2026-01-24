Hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı İstanbulda bazanın altında yakalandı

Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

Bu Sesi Bir Yerden Tanıyorum'un bu haftaki konuğu, 35 yıldır sesiyle hafızamızda yer edinen, Özlem Altınok oldu. Altınok, Deli Yürek'te Zeynep Tokuş'u, Acı Hayat'ta Ebru Kocaağa'yı, Sex and the City Samantha'yı, Game of Thrones Red Woman'ı seslendirdi. Öte yandan 1990'ların sevilen çizgi dizisi Heidi'yi seslendirdi. Birçok reklam filminin yanı sıra; Sharon Stone, Eva Green, Sandra Bullock, Julianne Moore, Cate Blanchett, Naomi Watts seslendirdiği akristlerden yalnızca bazıları... Bir döneme damgasını vuran dizi Deli Yürek dizisinde, yönetmen Osman Sınav; Oylum Ökten'i ardından Zeynep Tokuş'u ve Melda Bekcan'ı seslendirmesi için özellikle Özlem Altınok'u istedi. Özlem Altınok, 35 yıllık dublaj yolculuğunu ve Cem Yılmaz'a dublaj yaptığı anısını paylaştı