        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor - Son Dakika GS Transfer Haberleri - Futbol Haberleri

        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!

        Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Girona forması giyen 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu Yáser Asprilla'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi planlanıyor

        Giriş: 24.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:59
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

        Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Girona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        Kolombiyalı futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

        Asıl mevkisi sağ kanat olan Asprilla, on numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

        Kariyerinde Envigado, Watford ve Girona formalarını giyen genç oyuncu, kulüp kariyerinde toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asist üretti.

        Kolombiya Milli Takımı’nda 11 kez forma giyen ve 2 gol atan Asprilla, 2024 yılında Watford’dan Girona’ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

