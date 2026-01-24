Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Girona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kolombiyalı futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

🇨🇴 Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor! ✈️



🎙️ @ccelikcagatay: Kolombiyalı oyucunun bu gece gelmesi bekleniyor. Noa Lang'in lisans işlemlerinin bu maça yetişemeyeceğini ifade edebiliriz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/UuSiPZpoCt — HT Spor (@HTSpor) January 24, 2026

Asıl mevkisi sağ kanat olan Asprilla, on numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Kariyerinde Envigado, Watford ve Girona formalarını giyen genç oyuncu, kulüp kariyerinde toplam 176 resmi maçta 17 gol ve 15 asist üretti.

Kolombiya Milli Takımı’nda 11 kez forma giyen ve 2 gol atan Asprilla, 2024 yılında Watford’dan Girona’ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.