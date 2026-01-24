Habertürk
        Van haberleri: Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!

        Van'ın Başkale ilçesinde, havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar kırsal mahalle yakınlarına indi. Domuz sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:34
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Van Başkale’de, yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜYÜ ÇEKTİ

        DHA'daki habere göre sürü halinde gezen domuzlar, seyir halindeki aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        KARLI BÖLGEYE GİRİP KAYBOLDULAR

        Bir süre arıcın önünde koşan domuzlar daha sonra karlı bölgede gözden kayboldu.

