Van'ın Başkale ilçesinde, havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar kırsal mahalle yakınlarına indi. Domuz sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi
Giriş: 24.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:34
Van Başkale’de, yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜYÜ ÇEKTİ
DHA'daki habere göre sürü halinde gezen domuzlar, seyir halindeki aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
KARLI BÖLGEYE GİRİP KAYBOLDULAR
Bir süre arıcın önünde koşan domuzlar daha sonra karlı bölgede gözden kayboldu.
