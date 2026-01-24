Habertürk
Habertürk
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:09
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da faaliyet gösteren ‘Bayğaralar’ organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını bildirdi.

        Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.’nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı ‘Bayğaralar’ Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 12’si tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. (DHA)    

