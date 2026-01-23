Vodafone Business Tech Connect Ankara’da, teknoloji devrimi konuşuldu

Türkiye, 5G teknolojisiyle birlikte yalnızca iletişim hızında değil, veri ekonomisinde, siber dayanıklılıkta ve yapay zekâ destekli dönüşümde dev bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. 1 Nisan 2026’da ilk sinyallerin verilmesiyle başlayacak yeni nesil mobil şebeke; akıllı şehirlerden otonom sürüşe, endüstriyel robotlardan bulut tabanlı sağlık uygulamalarına, veri merkezlerinden siber güvenlik stratejilerine kadar ekonomiyi ve günlük yaşamı kökten değiştirecek.

Vodafone’un 15 Ocak 2026’da Ankara’da düzenlediği Business Tech Connect etkinliği, bu çok boyutlu dönüşümün en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan organizasyona kamu kurumları, özel sektör liderleri, akademisyenler ve teknoloji uzmanları yoğun ilgi gösterdi.

REKLAM

ÖZLEM KESTİOĞLU İLE ÖZEL RÖPORTAJ: 5G’DEN VERİ MERKEZLERİNE, DÖNÜŞÜMÜN TÜM BOYUTLARI

Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile gerçekleştirdiği röportajda, 5G’nin ötesinde bağlantı, siber güvenlik, bulut teknolojileri, veri merkezleri yatırımları ve yapay zekâ ile insan sinerjisi dijital çağın temel unsurları olarak öne çıktı. Kestioğlu, Vodafone Business’in kamu kurumlarından KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazede sunduğu çözümleri anlattı; özellikle veri merkezlerindeki yatırımların, verinin stratejik öneminin ve kesintisiz, güvenli, yüksek performanslı hizmetlerin geleceğin altyapısını oluşturduğunu vurguladı. Röportajda teknolojik dönüşümün kamu ve özel sektördeki somut etkileri de detaylıca ele alındı. Röportajın tamamı haberimizde yer alan video ile izlenebilir.

BAKAN URALOĞLU: “5G TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ YAPACAK ”Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin iletişim hızını yaklaşık on kat artıracağını, daha güvenilir ve kesintisiz haberleşme sağlayacağını belirterek, “1 Nisan 2026’da ilk sinyali alacağımız 5G’yi iki yıl içinde 81 ilin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise 5G ihalesinin yeni bir dönemin kapısını araladığını, Vodafone’un altyapı hazırlıklarının dijital dönüşümü hızlandıracağını vurguladı. VODAFONE’DAN REKOR YATIRIM VE EN BÜYÜK 5G LANSMANI Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin 20 yılda 480 milyar TL’yi aşan yatırım yaptığını, son 5 yılda şebekeye 80 milyar TL’nin üzerinde kaynak aktardığını açıkladı. Aksoy, “Vodafone Grubu’nun global çaptaki en büyük 5G lansmanını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız” diyerek tarihi netleştirdi. REKLAM 5G DENEYİM ALANI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ Katılımcılar, Vodafone’un 5G tabanlı yenilikçi çözümlerini birebir deneyimledi: Akıllı Durak, Güvenli Sürüş, Artırılmış Gerçeklik Kaskı, Akıllı Fabrika, Mobil Özelleştirilmiş Ağ, Hologram, Robot İnsan ve Köpek, Microsoft Copilot Kiosk gibi uygulamalar büyük beğeni topladı.