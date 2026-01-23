Habertürk
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı: Buna faşistlik denir! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı: Buna faşistlik denir!

        Euroleague'de İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak maç öncesi ve maç sırasında Ergin Ataman'a yönelik bir skandala imza atıldı. Yunan temsilcisi Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv maçı için gittiği İsrail'de barbar taraftarların küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı. HT Spor Gündem programında İsrailli taraftarların çirkin saldırısı masaya yatırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:50
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

        İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.

        Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.

        Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

        Maçın oynandığı esnada ise İsrailli taraftarlar, susmayarak Ergin Ataman'a hakaret ve küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

        HT Spor Gündem programında ise İsrailli taraftarların çirkin saldırısı ele alındı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Utanmazlar, hem savaş suçu, insanlık suçu işliyorsunuz, spor müsabakalarından men edilmiyorsunuz. Paranın gücüyle ülkenizde maç oynatıyorsunuz, bir de gelenlere böyle şeyler yapıyorsunuz. Buna faşistlik denir. Yunanistanlı arkadaşları bile delirtmişler. Biz de onların takımlarının gelmesini istemiyoruz. Ergin hocaya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Sigorta Sayfası - 21 Ocak 2026 (BES Yatırımcısına Ne Kazandırıyor?)

        BES yatırımcısına ne kazandırıyor? BES'te katılımcı sayısı ne? BES fonları 2025'i nasıl geçirdi? BES'te devlet katkısı ne sağlıyor? BES'te 2026 beklentisi ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu anlattı.  

