Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı: Buna faşistlik denir!

EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.



Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.

Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

Maçın oynandığı esnada ise İsrailli taraftarlar, susmayarak Ergin Ataman'a hakaret ve küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

HT Spor Gündem programında ise İsrailli taraftarların çirkin saldırısı ele alındı.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Utanmazlar, hem savaş suçu, insanlık suçu işliyorsunuz, spor müsabakalarından men edilmiyorsunuz. Paranın gücüyle ülkenizde maç oynatıyorsunuz, bir de gelenlere böyle şeyler yapıyorsunuz. Buna faşistlik denir. Yunanistanlı arkadaşları bile delirtmişler. Biz de onların takımlarının gelmesini istemiyoruz. Ergin hocaya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."