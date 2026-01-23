Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Galatasaray, UEFA'dan 33 milyon euro'yu aşan gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar play-off'u garantilerse, ekstra 1 milyon euro daha kazanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi büyük ölçüde garantileyen Galatasaray, kasasını da doldurdu.
Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.
Son olarak Atletico Madrid ile berabere kalan Galatasaray, 700 bin euroluk beraberlik priminin sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar sadece lig aşamasında oynadığı 7 maçtan tam 7 milyon euro kazandı.
Temsilcimiz bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Play-off turuna katılmayı büyük oranda garantileyen Galatasaray, bileti matematiksel olarak kapmasının ardından ekstradan 1 milyon euro daha kazanacak.
Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak toplam 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray, lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte bu rakamı 32 milyon 991 bin euroya yükseltti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesi, transfer konusunda hem maddi, hem de prestij olarak katkı sağlayacak.