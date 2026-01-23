Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Galatasaray, UEFA'dan 33 milyon euro'yu aşan gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar play-off'u garantilerse, ekstra 1 milyon euro daha kazanacak.

        Giriş: 23.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:00
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi büyük ölçüde garantileyen Galatasaray, kasasını da doldurdu.

        2

        Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

        3

        Son olarak Atletico Madrid ile berabere kalan Galatasaray, 700 bin euroluk beraberlik priminin sahibi oldu.

        4

        Sarı-kırmızılılar sadece lig aşamasında oynadığı 7 maçtan tam 7 milyon euro kazandı.

        5

        Temsilcimiz bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        6

        Play-off turuna katılmayı büyük oranda garantileyen Galatasaray, bileti matematiksel olarak kapmasının ardından ekstradan 1 milyon euro daha kazanacak.

        7

        Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak toplam 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray, lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte bu rakamı 32 milyon 991 bin euroya yükseltti.

        8

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesi, transfer konusunda hem maddi, hem de prestij olarak katkı sağlayacak.

