Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen kocasının kardeşini öldürdü! Yenge cinayetten tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!

        İstanbul'da, 21 yaşındaki Ümit Imrağ, 6 ay önce eşini kaybeden yengesi 31 yaşındaki İsmihan K. ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendisini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da olay, 17 Ocak Cumartesi günü saat 03.15 sıralarında, Beyoğlu'nda, Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi.

        6 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

        Edinilen bilgiye göre 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31), 1 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

        Hayatını kaybeden Ümit İmrağ, 21 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Ümit İmrağ, 21 yaşındaydı.

        YENGESİNİN EVİNE GİRDİ

        DHA'daki habere göre olay günü saat 02.40 sıralarında İsmihan K. evde olmadığı sırada Ümit İmrağ (21) yengesinin evine girdi. İmrağ’dan yaklaşık 10 dakika sonra da İsmihan K. eve geldi. Evde İmrağ ile İsmihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit İmrağ, bacağından bıçaklandı.

        Cinayetten tutuklanan İsmihan K.
        Cinayetten tutuklanan İsmihan K.

        KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından İsmihan K.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit İmrağ, kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İsmihan K, ile 6 ay önce ölen eşi Doğukan K.
        İsmihan K, ile 6 ay önce ölen eşi Doğukan K.

        ATARDAMARIN KESİLMESİ SONUCU ÖLÜM

        Ümit İmrağ’ın bıçaklanması sonucu atardamarının kesildiği ve yoğun kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. İmrağ’ın cenazesi 18 Ocak Pazar günü Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        "ÜMİT NE YAPTIN" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmrağ’ın tartıştığı yengesi İsmihan K.’yi gözaltına aldı. Kadın ifadesinde evine zorla giren İmrağ ile aralarında tartışma yaşandığını, İmrağ’ın ekmek bıçağıyla kendi kendini yaraladığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. İsmihan K.’nın komşusu Öznur S. ise verdiği ifadede karşı daireden ‘Ümit ne yaptın’ şeklinde çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

        SAĞ BACAĞININ ARKASINDAN BIÇAKLANMIŞ

        Polis ekipleri yaptığı çalışmada eve başka birinin girmediğini belirledi. Emniyette ifadesi alınan İsmihan K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Kulaksız Polis Merkezi Amirliği ekipleri,inin yaptığı inceleme sonucunda Ümit İmrağ’ın sağ bacağının arkasından bıçaklandığını için ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine İsmihan K., savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı.

        İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ’ın poliste ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.’nın ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi.

        "HEPİNİZİ KESERİM HATIRLAMAM"

        İsmihan K.’nin sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, ‘hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani’ notuyla paylaştığı görüldü.

        EŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLMÜŞ

        Öte yandan İsmihan K.'nin 2024 Aralık ayında evlendiği eşi Doğukan K.'nin yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fatih’te dolaştığı sırada kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan kaçan Doğukan K.’nın girdiği bir trafoda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K. ile İsmihan K.’nın 1 yaşında da kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarladan dönen karı-kocayı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı vuran sanık, "Elini beline atınca panikledim, eşimi ve kendimi korumak için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. (İHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!