Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Minneapolis kentinde ICE ekipleri, 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı | Dış Haberler

        ABD'nin Minneapolis kentinde ICE ekipleri, 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı

        ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir okulun yöneticileri ve ailenin avukatının açıklamasına göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri, bir operasyon sırasında beş yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekiplerinin, 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla gözaltına aldı.

        Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos'un federal personel tarafından evinin yakınlarında seyir halindeki bir araçtan alındığını belirtti.

        Stenvik, ekiplerin, Ramos'a evinin kapısını çalmasını ve içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol etmesini söylediklerini aktararak, ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu "yem olarak kullandıklarını" ifade etti.

        Ayrıca Stenvik, 2024'te ABD'ye taşınan ailenin iltica davasının görüldüğünü ve sınır dışı edilmeleri yönünde bir karar çıkmadığını vurguladı.

        REKLAM

        Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baba ve çocuğun Texas eyaletinde bir gözaltı merkezinde bulunduklarını aktardı.

        ICE'nin çocuğu gözaltına almadığını ve "yem olarak" kullanmadığını belirten McLaughlin, anne ve babanın çocuğu terk ettiğini savundu.

        McLaughlin, 20 Ocak'ta baba Alexander Conejo Arias'a ICE ekiplerince operasyon düzenlendiği sırada babanın çocuğu yüzüstü bırakarak oradan koşarak uzaklaştığını savunarak, ekipten birinin çocukla kalırken, diğer personelin babayı gözaltına aldığını anlattı.

        ICE'nin, evde bulunan annenin çocuğun velayetini alması için defalarca girişimde bulunduğunu ancak annenin çocuğun velayetini üstlenmeyi reddettiğini belirten McLaughlin, babanın çocuğa kendisiyle kalmasını söylediğini aktardı.

        ABD VATANDAŞI KADININ ÖLDÜRÜLMESİ PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

        ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülke çapında protestolara yol açmış, Trump yönetiminin göçmen politikaları eleştirilerin odağı olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Ocak 2026 (Grönland Meselesi Nasıl Çözülecek?)

        Trump Grönland'ı neden istiyor? Grönland sadece buz parçası mı? Grönland meselesi nasıl çözülecek? Trump'ın zamanlaması ne gösteriyor? Ticaretin rotası değişecek mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!