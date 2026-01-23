Habertürk
Habertürk
        Borsada tarihi zirve - Borsa Haberleri

        Borsada tarihi zirve

        Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesini gördü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:42
        Borsada tarihi zirve
        Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesini gördü.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

        Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.

        ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

        Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

        Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

