        Sokak ortasında öldürdü! | Son dakika haberleri

        Sokak ortasında öldürdü!

        İzmir'in Menemen ilçesinde, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Lokman Etken tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kaçan şüpheli aynı gün yakalanarak tutuklanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:45 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:45
        İzmir’in Menemen ilçesinde Lokman Etken (33), eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen Gözde Akbaba'yı (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 19 Ocak saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Akbaba’nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında Lokman Etken’in sitenin çevresine geldiği, Akbaba’nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Görüntülerde, Akbaba’nın kaçarken 'Polis çağırın' diye bağırdığı, Etken’in buna rağmen peşinden koşmayı sürdürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra Etken’in tabancayla ateş ettiği, Akbaba’nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diye yardım istediği duyuldu. Gözde Akbaba’nın cenazesinin memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

