        Fransa da 15 yaş altına sosyal medya yasağı için harekete geçti - Teknoloji Haberleri

        Avustralya'nın ardından Fransa da 15 yaş altına sosyal medya yasağı için harekete geçti

        Avustralya'da 15 yaş altına sosyal medya yasağının ardından diğer ülkeler de harekete geçti. İngiltere'nin adım atacağını duyumasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklamalarda bulundu. Macron, 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağının Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılına kadar yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla yasal süreci hızlandırmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:35
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Avustralya'da 15 yaş altına sosyal medya yasağının ardından diğer ülkeler de adım atmak için harekete geçti.

        Fransız yayın kuruluşu BFM-TV'nin Cumartesi günü yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağının hızlanması için adım atılacağını duyurdu. Macron, yasa tasarısının mümkün olan en kısa sürede ilerlemesi ve Senato tarafından kabul edilmesi için hükümetinden hızlandırılmış bir prosedür başlatmasını istediğini söyledi.

        Macron açıklamasında "Çocuklarımızın ve gençlerimizin beyinleri satılık değil. Çocuklarımızın ve gençlerimizin duyguları satılık veya manipüle edilebilir değil. Ne Amerikan platformları ne de Çin algoritmaları tarafından" dedi.

        Macron'un açıklaması, İngiliz hükümetinin çocukları zararlı içeriklerden ve aşırı ekran süresinden korumayı amaçlayan yasaları sıkılaştırma kapsamında gençlerin sosyal ağlardan uzaklaştırmayı değerlendirdiğini açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

        Fransa'nın sağlık denetleme kurumu ANSES'e (Ulusal Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) göre, her iki gençten biri günde iki ila beş saatini akıllı telefonlarında geçiriyor. Aralık ayında yayınlanan bir raporda, 12 ila 17 yaş arası gençlerin neredeyse yüzde 90'ının internete erişmek için her gün akıllı telefon kullandığı ve yüzde 58'inin de cihazlarını sosyal ağlar için kullandığı belirtildi.

        AVUSTRALYA YASAKLAYAN İLK ÜLKE OLMUŞTU

        Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

        Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025 sonrasına ilişkin verileri açıklarken, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

        Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

        Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

