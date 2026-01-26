Habertürk
        Trabzon haberleri: Yürek yakan kaza... Direksiyonda kalp krizi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan kaza... Direksiyonda kalp krizi!

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 89 yaşındaki Mustafa Uzun'un kullandığı otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü Uzun ile eşi Asiye Uzun tedavi altına alındı ancak Mustafa Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtildi

        Giriş: 26.01.2026 - 08:53 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:53
        Direksiyonda kalp krizi!
        Trabzon'da, alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde, Mustafa Uzun (89) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        KARI KOCA YARALANDI

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile beraberindeki eşi Asiye Uzun yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KALP KRİZİYLE GELEN KAZA

        Uzun'un, direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Okul bahçesinde 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        kul bahçesinde 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        #trabzon
        #Son dakika haberler
