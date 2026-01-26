Yürek yakan kaza... Direksiyonda kalp krizi!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 89 yaşındaki Mustafa Uzun'un kullandığı otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü Uzun ile eşi Asiye Uzun tedavi altına alındı ancak Mustafa Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtildi
Trabzon'da, alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde, Mustafa Uzun (89) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
KARI KOCA YARALANDI
AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile beraberindeki eşi Asiye Uzun yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KALP KRİZİYLE GELEN KAZA
Uzun'un, direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.