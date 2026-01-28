Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Hartman ve Tsimikas hamlesi! - Son dakika BJK transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Hartman ve Tsimikas hamlesi!

        Transfer dönemindeki ilk takviyesini Yasin Özcan'ı kadrosuna katarak yapan Beşiktaş, sol bek için de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Burnley'de forma giyen Quilindschy Hartman ile Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı gündemine aldı.

        Giriş: 28.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:44
        1

        Nuno Tavares için Lazio ile yapılan pazarlıklarda sonuç alamayan Beşiktaş, sol bek arayışında rotayı yeniden Burnley forması giyen Quilindschy Hartman'a çevirdi.

        2

        Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemlerine aldıkları Hollandalı futbolcu için temaslara başladı.

        3

        İngiliz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonunlu kiralama formülü üzerinden görüşmeler sürüyor.

        4

        Hartman, son dönemde teknik direktör Scott Parker'dan düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de son olarak 13 Aralık'ta Fulham karşısında sahaya çıkan genç sol bek, bu tarihten sonra yalnızca FA Cup'ta Milwall ile oynanan mücadelede görev alabildi.

        5

        Bu sezon toplam 16 maçta süre alan Hartman, 4 asistlik katkı sağlarken sahada 1429 dakika kaldı.

        6

        Deneyimli oyuncu, yaz transfer döneminde Feyenoord'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Burnley'e transfer olmuştu.

        7

        TSIMIKAS İÇİN DE DEVREDE!

        Diğer yandan yine sol bek için Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise Kostas Tsimikas...

        8

        Siyah-beyazlıların, Yunan futbolcunun Liverpool'dan kiralanması için resmi temaslarda bulunduğu aktarıldı.

        9

        Transfer döneminin başında da gündeme gelen Tsimikas ismi, diğer adayların gerisinde kalmıştı. Son düzlükte ise Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer almayı sürdürüyor.

        10

        Tsimikas için Roma'nın yerinin dolmadan ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade edilirken görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

        11

        Tsimikas'ın ayrılık halinde önceliğinin Liverpool'a dönmek olacağı vurgulansa da İngiliz ekibinin tavrı bu transferde belirleyici olacak.

        12
