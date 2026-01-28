Habertürk
        Politico iddia etti: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu

        Politico iddia etti: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu

        Politico'ya konuşan Avrupalı diplomatlar, Slovakya Başbakanı Fico'nun ABD Başkanı Trump ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Trump'ın psikolojik durumundan kaygı duyduğunu, ruh hali karşısında şoke oldu söylediğini öne sürdü. Beyaz Saray ise bu iddiaları yalanladı

        Giriş: 28.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:10
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico'nun haberine göre, 17 Ocak'ta Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, Trump'ın ruh hali karşısında şoke olduğunu söyledi.

        Politico'ya konuşan Avrupalı diplomatların aktardığına göre, Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden biri olan Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde liderlere, ABD Başkanı'nın kendisiyle konuşma biçimi konusunda endişe duyduğunu söyledi.

        Beş Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye göre, Slovakya Başbakanı Fico, geçtiğimiz hafta yapılan bir AB zirvesinde, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı'nın ruh halinden şoke olduğunu dile getirdi.

        "PSİKOLOJİK DURUMU" HAKKINDA KAYGI DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

        İki diplomatın aktardığına göre, Trump'ın çoğu fikrini destekleyen Fico, ABD Başkanı'nın "psikolojik durumu" hakkında kaygı duyduğunu dile getirdi. Aynı kaynaklara göre Fico, 17 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gerçekleşen yüz yüze görüşmede Trump’ın kendisine "tehlikeli" bir izlenim verdiğini ifade etti.

        Fico'nun Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı bu değerlendirme, 22 Ocak'ta Brüksel'de, Trump'ın Grönland tehditlerinin ardından düzenlenen acil AB zirvesinin kulislerinde gerçekleşti. Liderler, ABD Başkanı'nın bir gün önce bazı Avrupa ülkelerine Grönland meselesi nedeniyle gümrük vergileri uygulama tehdidini geri çekmesinin ardından tansiyonu düşürmeye çalıştı.

        Diplomatlara göre Fico, bu değerlendirmelerini resmi yuvarlak masa toplantıları sırasında değil, bazı liderler ve üst düzey AB yetkilileriyle yapılan gayriresmi bir görüşmede dile getirdi. Politico'ya konuşan diplomatların hiçbiri bu görüşmede bizzat bulunmamış olsa da, liderler kendilerine konuşmanın içeriğini kısa süre sonra ayrı ayrı aktardı.

        BEYAZ SARAY YALANLADI

        Fico'nun sözcüleri, yorum taleplerine yanıt vermedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise "Bu, gündemde kalmaya çalışan anonim Avrupalı diplomatların uydurduğu tamamen asılsız bir haber. Mar-a-Lago'daki görüşme olumlu ve verimliydi." dedi.

