Politico iddia etti: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu

Beş Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye göre, Slovakya Başbakanı Fico, geçtiğimiz hafta yapılan bir AB zirvesinde, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı'nın ruh halinden şoke olduğunu dile getirdi.

"PSİKOLOJİK DURUMU" HAKKINDA KAYGI DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

İki diplomatın aktardığına göre, Trump'ın çoğu fikrini destekleyen Fico, ABD Başkanı'nın "psikolojik durumu" hakkında kaygı duyduğunu dile getirdi. Aynı kaynaklara göre Fico, 17 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gerçekleşen yüz yüze görüşmede Trump’ın kendisine "tehlikeli" bir izlenim verdiğini ifade etti.