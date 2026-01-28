Habertürk
Habertürk
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı! | Son dakika haberleri

        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!

        İstanbul'da dehşet anları yaşandı. Kağıthane'de yaşanan olayda 19 yaşındaki Mekin H., kalaşnikofla saldırdığı Sedat İ.'yi yaraladı. Boğuşmanın yaşandığı anlarda silahı alan Sedat İ. karşı ateş açtı. Saldırgan kaçarken tünelde biri polise ait iki araca çarptı. Yakalanan saldırgan, mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Dayı' lakaplı birinden 600 bin lira para karşılığında saldırı talimatını aldıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:06
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kağıthane'de cadde üzerine gelen Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.'ye (39) kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledi.

        DHA'nın haberine göre olayda omzundan yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı.

        TÜNELDE BAŞKA ARAÇLARA ÇARPTI

        Araca binerek kaçan Mekin H., ters yönden girdiği tünel içerisinde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Mekin H. yakalandı. Dayı lakaplı kişiden 600 bin lira karşılığında saldırı talimatını aldığını söyleyen Mekin H. gözaltına alındı. Olay yerinde 34 adet kovan bulunduğu öğrenildi.

        Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mekin H., yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan Sedat İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda omzundan yaralanan Sedat İ. ile Mekin H. arasında kovalamacanın ardından arbede yaşandı. Sedat İ. tüfeğin kabzasıyla darp edildiği sırada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu aldı. Karşı ateş açması üzerine Mekin H., aracına binerek kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI

        Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli Mekin H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mekin H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan Sedat İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.

        34 KOVAN BULUNDU

        Öte yandan Sedat İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sedat İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'oto hırsızlığı' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda yerinde yapılan incelemede ise 30'ü kalaşnikof kovanı olmak üzere 34 kovan bulundu.

        "DAYI LAKAPLI BİRİNDEN İŞİ ALDIK"

        Emniyete götürülen Mekin H. ilk ifadesinde, 4 gün önce İstanbul'a geldiğini, mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Dayı' lakaplı birinden 600 bin lira para karşılığında ismini Enes olarak bildiği kişiyle işi aldıklarını söylediği öğrenildi. Mekin H.'nin ilk ifadesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

        Bakan Yerlikaya: "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

         İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi. (İHA)

        #Son dakika haberler
