Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.