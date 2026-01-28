Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.