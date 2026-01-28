Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 28 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 07:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 13°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 11°

        Adana

        Parçalı bulutlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu -3°

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

        Futbol ve Diğer Spor Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!