Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda ekonomiden daha iyi sinyaller alacağız

1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sabancı Holding CEO’su olarak göreve başlayan Kıvanç Zaimler, Sabancı’nın gelecek vizyonu ve Topluluğun 2029 yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabancı Center’da düzenlenen basın buluşmasında konuşan Kıvanç Zaimler, 1925 yılında temelleri atılan Sabancı’nın bir asrı geride bıraktığının altını çizerken, ikinci yüzyılına da güven, cesaret ve sorumlulukla adım attığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde Sabancı’nın ‘odaklanarak büyüyeceğini’ belirten Kıvanç Zaimler, Topluluğun büyüme yolculuğunda ‘Türkiye önceliğinin’ devam edeceğini vurguladı.

“SABANCI, TÜRKİYE’DE 100 YILDIR GÜVENİN ADRESİ OLMUŞTUR”

Bugün dünyadaki siyasi ve ekonomik konjonktürün mutlak bir belirsizliği beraberinde getirdiğini belirten Kıvanç Zaimler, “Belirsizlik dönemlerinde en kıymetli şey her zaman güvendir. Sabancı, Türkiye’de 100 yıldır bu güvenin adresi olmuştur. İkinci yüzyılımıza adım atarken en büyük önceliğimiz işlerimizle, sosyal etki yatırımlarımızla bu güveni hissettirmeye devam etmek. Bir yandan bu güveni verirken, bir yandan da sermayemizi stratejik odak alanlarımıza tahsis ederek ‘Geleceğin Sabancı’sını yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda, Sabancı’nın stratejik istikametini ‘sürdürülebilirlik’, ‘dijital’ ve ‘ölçeklenebilir büyüme’ odağında belirledik. İlk yüzyılımızı ‘değer yaratma ve büyüme’ dönemi olarak nitelerken, ikinci yüzyılımızda ise bu başarıyı ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve dijital bir vizyonla pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“PORTFÖYE İLİŞKİ DEĞERLENDİRMEMİZİ STRATEJİK KRİTERLERLE YAPIYORUZ” Sahip oldukları portföyü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönettiklerini sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, Topluluğun yol haritasını belirlerken dünyadaki dönüşümü Sabancı’nın güçlü kaslarıyla eşleştirdiklerini belirtti. Yeni dönemde dünya ekonomisinin enerji dönüşümü, dijitalleşme, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlar odağında şekilleneceğini ifade eden Kıvanç Zaimler, “Büyüme stratejimizi hazırlarken ilk olarak dünyanın nereye gittia ğine; sonrasında da bu alanlarda Sabancı’nın ne kadar güçlü olduğuna bakıyoruz. Buradaki işlerimizi büyütüp büyütemeyeceğimizi; mevcut ve potansiyel getirileri analiz ediyoruz. Tüm bunları üst üste koyunca bazı işlerde büyüme, bazılarında dönüşüm, bazılarında ise en doğru çözümün devir olduğunu görüyoruz. Hep altını çizdiğimiz üzere; Sabancı bir yatırım holdingi. Bu kapsamda bizim görevimiz de elimizdeki şirketleri en iyi şekilde büyütme, dönüştürme ve gerekirse de doğru zamanda devretme disiplinini göstermek. Bu değerlendirmeyi de ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sermaye verimliliği gibi kriterlerle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE" Sabancı’nın dünyanın 18 farklı ülkesinde ayak izi bulunduğunu ve her geçen yıl bu pazarlardaki etkinliğini artırdığını sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, “Bu pazarlarda güçlenmeyi sürdürürken, Türkiye’deki yatırımlarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz. ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak’ Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ilkesi olmuştur. Bu kapsamda yatırım ve sermaye tahsisimizde, Türkiye her zaman önceliklidir. Önümüzdeki dönemde de bu durum değişmeyecek. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Son 5 yılda hayata geçirdiğimiz 5,9 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 5,1 milyar dolarlık kısmını Türkiye’de yaptık. Diğer bir ifadeyle yatırımlarımızın yüzde 87’sini Türkiye için seferber ettik. Bu, bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemin; Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesi” dedi. "YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİREBİLİRİZ" Kıvanç Zaimler, Sabancı’nın yeni dönemdeki yatırımlarıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Bizim hedefimiz portföyümüzün yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim ana odak alanlarımızla uyumlu, Sabancı portföyünü daha değerli kılacak her türlü organik ve inorganik yatırım fırsatını değerlendirebiliriz. Burada coğrafyadan öte, bizim stratejimizle uyumlu olması daha önemli bir konu. Bunu da üç farklı şekilde yapabiliriz. Satın alma ya da birleşmeler yoluyla, ortaklıklar kurarak ya da küçük yatırımcı olarak bazı işlerin içerisinde yer alabiliriz. Burada özellikle yıkıcı inovasyon olarak değerlendirdiğimiz işler daha ön planda. Bunu özellikle ABD’de 2-3 yıldır yapıyoruz. Füzyon, derin delme, mıknatıs teknolojileri gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bunlar enerji ve iklim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek alanlar.”