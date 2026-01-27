Habertürk
        Memur servisi kaza yaptı! 25 yaralı var!

        Denizli Buldan'da memurları taşıyan servis aracı üzün bağına uçtu. Kazada 1'i ağır 25 kişi yaralandı. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan'daki ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:31
        Memur servisi kaza yaptı! 25 yaralı var!
        Denizli’den Buldan’da görev yapan memurları mesaiye yetiştirmek için yola çıkan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada yaralanan 25 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        BİR DOKTOR AĞIR YARALANDI

        Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı. Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

        Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan’daki ilk tedavisinin ardından Denizli’ye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilan'ı boğup, intihar gibi göstermeye çalışmış

        İZMİR'in Buca ilçesinde evinde asılı bulunan Dilan Geyik'in (18) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından Geyik'i erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) öldürdüğünü belirledi. (DHA)

