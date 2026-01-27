Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi: Bu takımda hiç umut yok!

"BEŞİKTAŞ'IN ZAMANINI ÇALMAYIN!"

FATİH DOĞAN: "Beşiktaş yavaş yavaş sıradanlaşıyor, sıradanlaştırılıyor da diyebiliriz! Bunu skor ve oyundan önce sahada nasıl hissedersiniz? Rakibin cesareti ve bunu her pozisyonda göstermesi. Özellikle düşme tehlikesi yaşayan, önüne gelenin yendiği takımlar size efeleniyorsa, cesaretle saldırıyorsa durumunuz vahimdir. Fikstürü açın, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlara bakın. Hem de Abrahamlı, Mertli, Ndidili, Uduokhaili kadrolarla hangi kolay ve kadrosu Beşiktaş'tan daha zayıf takımlara puan kaybettiğini göreceksiniz. Beşiktaş o maçları kazanabilse yarışa şu anda ortaktı. Ama Beşiktaş'ta kadro kalitesizliğinden önce oyun kalitesizliği var. Yönetimin yeni oyuncu transferindeki beceriksizliği kadar Sergen Yalçın'ın taktik ve strateji yetersizliği var. Oyuncu motivasyonu yüksek, Allah var saldırıyorlar. Yüreklerini ortaya koruyorlar ama taktik ve maç kazanma planlarından yoksunlar. Doğaçlama ataklar bir yere kadar. Beşiktaş camiası bunu hak etmiyor. Yalanların ve algıların arkasına sığınmayı bırakın. Ya gerçek çözümler üretin, yapmıyorsanız da Beşiktaş'ın zamanını çalmayın..." (Sabah)