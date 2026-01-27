Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor beraberliğini değerlendirdi: Bu takımda hiç umut yok!
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"OYUNU BİZİM GİBİ SEYRETTİ"
MUSTAFA ÇULCU: "Beşiktaş'ın biraz istek, biraz arzusu, acele sonuca gitme telaşı dışında ne bir oyun planı ne bir sistemi var. Bence Beşiktaş'ın yapmış olmak için transfer yapmasına hiç gerek yok. Bundan daha kötü olamaz. Sezon sonu için oyuncu tespitleri yapıp kadroyu yenilemeli. Sergen hoca "Ben ne yapabilirim, elimdeki kadro bu" dercesine oyunu bizim gibi seyretti. Tribünlerin tepkisi çok sertti." (Sabah)
"BU TAKIMA KİM GELMEK İSTER Kİ"
MURAT ÖZBOSTAN: "Düşünsenize ilk yarı bitiyor ligde, Beşiktaş takımın yarısını gönderiyor... Hepsi de iyi kulüplere transfer oldular, buraya dikkat! Hadi bunlar normal diyelim... Peki gidenlerin yerine neden kimse alınmaz... Bir takım daha da güçsüz, kanatsız, kolsuz, bacaksız hale nasıl getiriliyor! Bunu nasıl başardılar? Şöyle; teknik kadro ayrı transfer çalışmasına bakıyor, yönetim tarafı ayrı. Sonuç yok! Kaybeden kim Beşiktaş, ki artık transfer yapsa ne olacak! Bu takıma kim gelmek ister ki. Motivasyon yok, hedef yok. Oyuncular kafasına göre oynuyor! Kulübe vahim durumda. Kale dertli." (Sabah)
"BEŞİKTAŞ'IN ZAMANINI ÇALMAYIN!"
FATİH DOĞAN: "Beşiktaş yavaş yavaş sıradanlaşıyor, sıradanlaştırılıyor da diyebiliriz! Bunu skor ve oyundan önce sahada nasıl hissedersiniz? Rakibin cesareti ve bunu her pozisyonda göstermesi. Özellikle düşme tehlikesi yaşayan, önüne gelenin yendiği takımlar size efeleniyorsa, cesaretle saldırıyorsa durumunuz vahimdir. Fikstürü açın, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlara bakın. Hem de Abrahamlı, Mertli, Ndidili, Uduokhaili kadrolarla hangi kolay ve kadrosu Beşiktaş'tan daha zayıf takımlara puan kaybettiğini göreceksiniz. Beşiktaş o maçları kazanabilse yarışa şu anda ortaktı. Ama Beşiktaş'ta kadro kalitesizliğinden önce oyun kalitesizliği var. Yönetimin yeni oyuncu transferindeki beceriksizliği kadar Sergen Yalçın'ın taktik ve strateji yetersizliği var. Oyuncu motivasyonu yüksek, Allah var saldırıyorlar. Yüreklerini ortaya koruyorlar ama taktik ve maç kazanma planlarından yoksunlar. Doğaçlama ataklar bir yere kadar. Beşiktaş camiası bunu hak etmiyor. Yalanların ve algıların arkasına sığınmayı bırakın. Ya gerçek çözümler üretin, yapmıyorsanız da Beşiktaş'ın zamanını çalmayın..." (Sabah)
"BU TAKIMDA HİÇ UMUT YOK"
ERCAN TANER: "Acil olarak işi bilen kaliteli orta saha ve sol kanat forvet gerekiyor. Bu takviyeler yapılmazsa Beşiktaş yerinde sayar. Oyuncular, teknik direktör ve yöneticiler üzülmüştür dün gece ama en önemlisi şu; Beşiktaş taraftarına yazık oluyor. Bu takımda hiç umut yok!" (Sözcü)
"BU CAMİANIN SESİNE KULAK VERMEK ZORUNDASIN"
SİNAN VARDAR: "İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu? Şans mı, kader mi, tartışılır. İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor. Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez." (Fotomaç)
"SABIR TAŞI ÇATLADI, ÇATLAYACAK"
TURGAY DEMİR: "Rafa'dan iyi bir on numara, Gedson'dan iyi bir orta saha, Paulista'dan iyi bir stoper, Mert Günok'tan iyi bir yerli kaleci bulamazlarsa, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın kimseye dertlerini anlatamazlar. Çünkü milyonlarca Beşiktaşlı kahroluyor, üzülüyor. Sabır taşı çatladı, çatlayacak." (Fotomaç)