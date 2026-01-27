Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!

Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ayrıntılar çıktı... Ağabey değil suç makinesi!
İstanbul'da, anneleri Nuriye Mutlu'nun cenazesinde, 52 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu'yu, miras tartışması nedeniyle başından ve karnından silahla vurup öldüren ağabey 69 yaşındaki Mustafa Mutlu'nun, 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi
İstanbul'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi.
MİRAS PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIK
İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa (69) ve Mehmet Mutlu (52) kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı.Menmet Mutlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI
DHA'daki habere göre ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı.
BAŞINDAN VE KARNINDAN VURDU
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurdu.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KATİL AĞABEY GÖZALTINA ALINDI
Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli Mustafa Mutlu ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
10 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa Mutlu'nun polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.