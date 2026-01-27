Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ayrıntılar çıktı... Ağabey değil suç makinesi!

        İstanbul'da, anneleri Nuriye Mutlu'nun cenazesinde, 52 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu'yu, miras tartışması nedeniyle başından ve karnından silahla vurup öldüren ağabey 69 yaşındaki Mustafa Mutlu'nun, 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi.

        MİRAS PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIK

        İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa (69) ve Mehmet Mutlu (52) kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı.

        Menmet Mutlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.
        Menmet Mutlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı.

        BAŞINDAN VE KARNINDAN VURDU

        Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurdu.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KATİL AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

        Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli Mustafa Mutlu ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

        10 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

        Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa Mutlu'nun polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hayat kurtarıyor" denmişti! Hiçbir faydası yokmuş...

        Trump'ın günde 2 aspirin alışkanlığı...Sosyal medyada hızla yayılan "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ancak Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu tür taktiklerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vu...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!