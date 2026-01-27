Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Türkiye elektrikli araçta basamak atladı - Otomobil Haberleri

        Türkiye elektrikli araçta Avrupa'da ilk 5'e girdi

        Türkiye elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın birçok önemli ülkesini geride bıraktı ve 2025'te kıtanın en büyük 4'üncü elektrikli araç pazarı oldu. Almanya, İngiltere ve Fransa elektrikli araç satışlarında Türkiye'nin önünde yer alırken, yakın zamana kadar dünyada en çok elektrikli otomobilin satıldığı Norveç ise Türkiye'nin gerisine düştü. Öte yandan, elektrikli otomobillerin Türkiye'de elde ettiği yüzde 17.7'lik pazar payı, Avrupa'daki yüzde 17.4'lük pazar payını geride bıraktı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 27.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:05
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Avrupa'da otomobil satışları 2025 yılında yüzde 1.8 artarak 10 milyon 822 bin 831 adede yükseldi. Satışlardaki büyümeye rağmen pazardaki genel hacmin pandemi öncesi seviyelerin altında kalması ise dikkat çekti.

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, elektrikli otomobillerin pazar payı, yıl için yapılan tahminlerle uyumlu olarak yüzde 17.4'e ulaştı.

        2025'te hibritler en çok tercih edilen güç seçeneği olarak öne çıkarken, şarj edilebilir hibritler (PHEV) de pazardaki konumlarını sağlamlaştırıyor.

        EN ÇOK HİBRİTLER TERCİH EDİLDİ

        2025 yılında Avrupa'da 1 milyon 880 bin 370 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Kıtadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 60'tan fazlası Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da kayıtlara geçti.

        Böylece AB pazar payının yüzde 17.4'ünü tamamen elektrikli otomobiller oluşturdu. 2024 yılında ise bu oran yüzde 13.6 seviyesindeydi.

        Hibrit otomobiller pazarın yüzde 34.5'ini ele geçirirdi ve AB'deki tüketiciler arasında en çok tercih edilen seçenek olmaya devam etti.

        Ocak-Aralık 2025 rakamları kıtadaki dört büyük pazardaki büyüme sayesinde AB'de hibrit otomobil satışlarının 3 milyon 733 bin 325 adede yükseldiğini gösteriyor.

        Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı ise 2024'teki yüzde 45.2'den yüzde 35.5'e düştü.

        2025 yılında Avrupa'da 1 milyon 880 bin 370 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Kıtadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 60'tan fazlası Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da gerçekleşti.

        Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobil kayıtları da artmaya devam ederek 1 milyon 15 bin 887 adede ulaştı. Şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobiller artık AB otomobil pazarının yüzde 9.4'ünü temsil ediyor, bu oran geçen yıl yüzde 7.2 idi.

        EN BÜYÜK 6'NCI PAZAR TÜRKİYE

        ACEA'nın 2025 sonuçlarını açıklaması ile birlikte, Türkiye otomobil pazarının Avrupa'daki sıralaması da ortaya çıkmış oldu.

        Buna göre, Türkiye otomobil pazarı uzun zamandır yer aldığı altıncı basamağı korudu.

        2025 yılında Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı 2 milyon 857 bin 591 adet ile Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 20 bin 523 adetlik satış ile İngiltere takip ederken, 1 milyon 632 bin 152 adetlik pazar büyüklüğü ile Fransa üçüncü, 1 milyon 524 bin 843 adet ile İtalya dördüncü ve 1 milyon 148 bin 650 adet ile İspanya en büyük beşinci otomobil pazarı olarak kayıtlara geçti.

        2025'te 1 milyon 84 bin 496 adet otomobilin satıldığı Türkiye ise Avrupa'nın en büyük altıncı pazarı oldu.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TÜRKİYE BASAMAK ATLADI

        Öte yandan, geçen yıl 191 bin 960 adet elektrikli otomobilin satıldığı Türkiye, bu alanda Avrupa'nın en önemli pazarlarını geçerek 4'üncü sıraya yükseldi.

        Almanya 545 bin 142 adet ile en çok elektrikli aracın satıldığı ülke olurken, İngiltere 473 bin 348 adetle ikinci, Fransa 326 bin 922 adet ile üçüncü sırada yer aldı.

        2025'te Avrupa'daki elektrikli araç satışlarında dördüncü olan Türkiye'yi 172 bin 231 adetlik satış ile Norveç takip etti.

        Türkiye'deki elektrikli otomobillerin pazar payı da 2025'te yüzde 17.7 seviyesinde gerçekleşerek Avrupa genelini geride bıraktı.

