Türkiye elektrikli araçta basamak atladı

Avrupa'da otomobil satışları 2025 yılında yüzde 1.8 artarak 10 milyon 822 bin 831 adede yükseldi. Satışlardaki büyümeye rağmen pazardaki genel hacmin pandemi öncesi seviyelerin altında kalması ise dikkat çekti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, elektrikli otomobillerin pazar payı, yıl için yapılan tahminlerle uyumlu olarak yüzde 17.4'e ulaştı.

2025'te hibritler en çok tercih edilen güç seçeneği olarak öne çıkarken, şarj edilebilir hibritler (PHEV) de pazardaki konumlarını sağlamlaştırıyor.

2025 yılında Avrupa'da 1 milyon 880 bin 370 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Kıtadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 60'tan fazlası Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da kayıtlara geçti.

Böylece AB pazar payının yüzde 17.4'ünü tamamen elektrikli otomobiller oluşturdu. 2024 yılında ise bu oran yüzde 13.6 seviyesindeydi.

Hibrit otomobiller pazarın yüzde 34.5'ini ele geçirirdi ve AB'deki tüketiciler arasında en çok tercih edilen seçenek olmaya devam etti.

Ocak-Aralık 2025 rakamları kıtadaki dört büyük pazardaki büyüme sayesinde AB'de hibrit otomobil satışlarının 3 milyon 733 bin 325 adede yükseldiğini gösteriyor.

Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı ise 2024'teki yüzde 45.2'den yüzde 35.5'e düştü.

Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobil kayıtları da artmaya devam ederek 1 milyon 15 bin 887 adede ulaştı. Şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobiller artık AB otomobil pazarının yüzde 9.4'ünü temsil ediyor, bu oran geçen yıl yüzde 7.2 idi.

EN BÜYÜK 6'NCI PAZAR TÜRKİYE

ACEA'nın 2025 sonuçlarını açıklaması ile birlikte, Türkiye otomobil pazarının Avrupa'daki sıralaması da ortaya çıkmış oldu.

Buna göre, Türkiye otomobil pazarı uzun zamandır yer aldığı altıncı basamağı korudu.

2025 yılında Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı 2 milyon 857 bin 591 adet ile Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 20 bin 523 adetlik satış ile İngiltere takip ederken, 1 milyon 632 bin 152 adetlik pazar büyüklüğü ile Fransa üçüncü, 1 milyon 524 bin 843 adet ile İtalya dördüncü ve 1 milyon 148 bin 650 adet ile İspanya en büyük beşinci otomobil pazarı olarak kayıtlara geçti.